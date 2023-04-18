 

Возле ТПУ “Свиблово” появится пешеходная зона

18.04.2023, 11:42, Новости дня
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Планируется обновить покрытие проезжей части, привести в порядок тротуары, установить лавочки и фонари с энергоэффективными светильниками. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

К станции сделают удобные подходы и подъезды. Работы пройдут на близлежащих улицах – Кольская, Радужная, Амундсена, Снежная, а также в проездах Игарском, Новом Беринговом и Русанова, уточнил Бирюков.

В составе ТПУ появятся удобные парковочные места. Для пассажиров наземного общественного транспорта установят остановочные павильоны с зарядными слотами.

Пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. На заключительном этапе благоустройства пройдет озеленение прилегающей к ТПУ территории.

Между улицами Амундсена и Радужная появится пешеходная зона. Там установят новые лавочки и фонари, сообщается на портале mos.ru.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о завершении благоустройства рядом со станциями Большой кольцевой линии “Варшавская”, “Каширская”, “Печатники” и “Сокольники”. Построены удобные подъезды к станциям, обустроены новые пешеходные маршруты и приведены в порядок существующие.


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