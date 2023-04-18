«Это вам не Вупперталь» – немецкие телезрители восхитились красотой Нижнего Тагила и уровнем доходов россиян

Немецкие телезрители положительно оценили сюжет телеканала Deutsche Welle о российском городе Нижний Тагил.

В уральском репортаже журналисты показали не только рабочих легендарного «Уралвагонзавода», но и архитектуру и достопримечательности города.

В комментариях, оставленных под видео, зрители оставили множество восторженных откликов, отметив, что Нижний Тагил выглядит значительно лучше, чем любой из похожих городов в Германии.

«Какой ровный асфальт и дороги всегда моют, это вам не Вупперталь», – пишет Павел из Берлина.

«А какие большие магазины, есть даже торговый центр с аквариумом, а мы всей семьёй в одной ванне моемся», – заметил Карен из Дюссельдорфа.

«Ого! У них ещё и трамваи ходят. У нас давно все на металл порезали», – восхитился Rudolfych.

Отдельно немцы отметили красоту архитектуры и благосостояние граждан.

«Какой урбанистический город, сколько высотных домов и все как один. Это не наши деревни. А какой в Тагиле красивый театр», – подметила Suzanna.

«Обратите внимание на благосостояние русских, все ездят на больших машинах, которые потребляют много топлива. Нам, немцам, такое не по карману», – написал Абдула из Мюнхена.

«А я знала, что русские лучше живут, их на любом курорте в два раза больше, чем нас», – подвела итог дискуссии Margarita S.

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