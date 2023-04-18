Дизайн со звездами – свежий маникюрный тренд весны: особенности нового нейл-арта

Тема космоса становится все более актуальной, она активно используется в нейл-арте. Дизайн с луной и звездами выглядит очень мило и привлекательно, он является универсальным для любой формы и длины ногтей, может использоваться для различных выходов. Вот несколько идей тренда весны которые наверняка не оставят вас равнодушными, и вы сможете использовать их для оформления своих ноготков.

Разнообразие

Проявите фантазию, используйте творческий подход и постарайтесь оформить каждый ноготь максимально оригинально. Можно остановить свой выбор на черном и белом цвете (также можно использовать нюдовую основу), поскольку это сочетание является классическим и универсальным. Нарисуйте звезды разного цвета и размера, используйте различные техники (монохромность, элементы французского маникюра и пр.), чтобы создать уникальный и оригинальный узор.

Добавление “звездности”

Звезды могут не являться основным рисунком, но они удачно дополнят любой дизайн. К примеру, можно выбрать нежное сочетание нюдовых и розовых оттенков, отдать предпочтение изображению игрушек или мультяшных героев. И, конечно же, на заднем плане нарисовать звезды, которые сделают оформление более интересным и привлекательным.

С металлическим блеском

Поскольку звезды ассоциируются с разными металлическими оттенками, это можно использовать для дизайна маникюра. Выберите несколько сочетаний к примеру, черный, белый и серебристый цвет или пастельные и коричневые тона с золотистым. Звездный маникюр сразу превратиться в нарядный, он отлично стилизуется под ногти любой формы и длины.

Минималистичный

Очень стильный и удачный выбор дизайна, который впишется в любой образ. Речь идет о выборе двух цветов (к примеру, черный и нюдовый), а также о минимальных по своему размеру и простоте форм рисунках. Красота и изысканность, простота и эффектность — то отличительные качества данного выбора, который является универсальным и может быть использован для ногтей любой длины и формы, а также выхода (как повседневной носки, так и для торжественных случаев). Минимализм сегодня в тренде, и он является особо популярным в нынешнем сезоне.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

На молочном фоне

Остановите свой выбор на нюдовом или молочном фоне и расположите звезды сравнительно далеко друг от друга. Это поможет создать эффект увеличенного пространства, такой дизайн гарантированно претендует на звание экстравагантного. Для нанесения звезд можно использовать блестки или перламутр, маникюр станет еще более нарядным.

Французский

Френч по-прежнему остается в тренде, и его также можно использовать для оформления звездного маникюра. Отличным выбором станет нюдовый фон, серебристые лунные кончики ногтей и розовые звезды. Потрясающее сочетание, которое подчеркнет нежность, женственность и необычайную красоту рисунка. Вы можете использовать данный дизайн для любого выхода, он легко стилизуется под разные образы, поэтому является на сто процентов удачным выбором.

Зеленый

Весна и лето почти у всех ассоциируется с зеленью, поэтому зеленый цвет является очень актуальным именно в эти сезоны (хотя он находится в тренде, независимо от времени года). Вы можете использовать красоту зелени и для звездного маникюра. К примеру, выбрать зеленый в качестве фона и изобразить на нем звезды другого цвета, который вам больше всего импонирует. Преимуществом выбора является то, что любое сочетание станет удачным. Розовые и желтые, голубые и пастельные, разных размеров и форм, звезды будут смотреться максимально привлекательно. Их количество и наличие на каждом пальце зависит от вашего вкуса. Проявите фантазию, и у вас будет уникальный маникюр, которому нет повторения.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Розовые звезды

Очень стильно и эффектно смотрятся розовые звезды на прозрачном фоне. Они являются оригинальным акцентом, который никого не оставит равнодушным. Замечательный вариант для коротких ногтей, длинные однозначно будут также смотреться очень эффектно. Вы можете не бояться того, что такой маникюр не подойдет к стилю, он однозначно гармонично впишется в любой лук.

Со стразами

Нарядный, стильный и эффектный дизайн, который никого не оставит равнодушным. Нарисуйте черные звезды на белом фоне, украсьте некоторые ноготки стразами. Вы легко с можете остановить свой выбор на том варианте, отправляясь на собственную свадьбу, выпускной или любое другое торжественное мероприятие. А если для вас каждый день является праздником, вы можете еще больше поднять себе настроение, использовав данный дизайн маникюра в качестве повседневного.