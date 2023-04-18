После 50 лет витамин С помогает сохранить крепкий скелет, а также мышечную массу

Ученые отмечают, что каждый год миллионы людей старше 50 лет начинают испытывать саркопению – потерю мышечной массы и скелетной структуры в связи с возрастом. Научное исследование показало, что повышенное потребление витамина С может помочь защитить и укрепить мышцы от износа, связанного со старением.

Исследователи из Университета Восточной Англии обнаружили, что те, кто потребляет достаточное количество витамина С через цитрусовые, ягоды и овощи, имеют лучшее скелетное и мышечное здоровье. Это также положительно влияет на мышечную массу тела. Витамин С помогает защитить клетки и ткани от свободных радикалов, которые могут быть вредны.

Айлса Уэлч, профессор Медицинской школы Норвича, отмечает, что свободные радикалы ускоряют старение, способствуя разрушению мышц. Исследователи изучили более 13 000 человек в возрасте от 42 до 82 лет. Ученые проанализировали потребление витамина С, а затем сравнили его с уровнем витамина С в крови участников и их мышечной массой. Эксперты обнаружили, что у тех, кто имел высокий уровень витамина С либо в крови, либо в рационе, мышечная масса была больше, чем у людей с более низким уровнем.

Профессор Аилса Уэлч заявила, что витамин С может быть полезен для здоровья мышц как у мужчин, так и у пожилых женщин. Он может даже помочь в борьбе с саркопенией. По мнению ученых, важно получать достаточное количество витамина С в своем рационе.