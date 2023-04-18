 

ВВП Китая вырос на 4,5% в первом квартале 2023 года

18.04.2023, 10:35, Разное
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Синьхуа сообщило, что Государственное статистическое бюро опубликовало данные, согласно которым ВВП Китая в первом квартале 2023 года составил 28,499 триллиона юаней (4,14 триллиона долларов). В годовом исчислении темпы роста составили 4,5% по сравнению с 2,2% в предыдущем квартале.

Рост сектора услуг был наиболее высоким – 5,4%. Сельскохозяйственный сектор показал увеличение на 3,7%, а промышленный 3,3%, оба внесли свой вклад в общий рост ВВП.

Решение Китая отказаться от жестких ограничений во время пандемии коронавируса отразилось в увеличении темпов роста. В 2021 году увеличение ВВП составило 8,4%, а в 2020 году – на 2,2%. В самый разгар пандемии – 2022 году ВВП КНР вырос на 3%.

По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году Азиатско-Тихоокеанский регион может внести более 70% в рост мировой экономики. МВФ ожидает, что темпы роста ВВП КНР в этом году составят 5,2%, а затем замедлятся до 4,5% в 2024 году.


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