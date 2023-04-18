 

Собянин: Москва создает собственную библиотеку разработок с открытым кодом Mos.Hub

18.04.2023, 9:21, Новости дня
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Более 10 лет назад в Москве создали городской репозитарий программного обеспечения. В нем хранится исходный код сервисов, информационных систем и отраслевых платформ столицы, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

По словам мэра, в сложившихся условиях Россия не может быть полностью зависимой от иностранных платформ. В качестве примера градоначальник привел GitHub, который с апреля 2022 года блокирует разработчиков из РФ.

“Не отказываясь от сотрудничества с зарубежными коллегами, мы должны развивать свои системы и платформы, которые будет невозможно выключить, что называется, по одному щелчку”, – подчеркнул Собянин.

Москва запускает на основе городского репозитария библиотеку решений с открытым кодом Mos.Hub. Ее тестируют IT-специалисты.

В скором времени все желающие смогут использовать готовые решения из библиотеки и делиться своими разработками. Также в Mos.Hub есть возможность проверить код на наличие ошибок и вредоносных компонентов, уточнил мэр.

Библиотека IT-решений стала частью московской экосистемы разработки программного обеспечения. В ближайшие годы столица полностью перейдет на собственное ПО, включая ведение документации, сервисы управления проектами и прочее.

Собянин подчеркнул, что это ускорит разработку новых инновационных решений для экономики и людей. Российские разработчики сохраняют конкурентоспособность, отметил градоначальник.

Российская столица вошла в первую десятку мегаполисов по инвестиционной привлекательности. Рейтинг составил Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ.

Также Москва находится в лидерах привлекательности для туристов. По количеству технопарков город занял второе место.


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