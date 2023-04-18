 

99% отказов: эксперты единственный способ законного присоединения балкона

18.04.2023, 10:21, Разное
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Многих собственников недвижимости не устраивает первоначальный вид их квартиры, поэтому они делают перепланировку. Однако далеко не все изменения получается согласовать с уполномоченными органами. Более того, за незаконную перепланировку можно лишиться денег: придется, во-первых, восстановить жилье за свой счет, во-вторых, заплатить крупный штраф.

К примеру, на квартиры с присоединенными к внутренним помещениям балконами на столичном рынке вторичной недвижимости приходится всего девять процентов от всех лотов. По данным газеты “Известия”, в 99% случаев компетентные органы отказываются согласовывать подобную перепланировку.

Эксперты подчеркнули, что чаще всего сотрудники Мосжилинспекции не удовлетворяют обращения граждан, потому что в проекте перепланировки квартиры отсутствуют расчеты по требования теплоизоляции, которая нарушается после присоединения балкона к внутренним помещениям. При этом даже утепление балкона не решает юридический вопрос.

В ведомстве полагают, что если позволить всем владельцам недвижимости присоединять балконы, то в конечном счете система отопления дома не выдержит повысившейся нагрузки. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

В этом случае единственным способом законного присоединения балкона, по словам экспертов, является последующую установка прозрачный дверей, то есть так называемых “французских окон”. Конечно, для перепланировки недвижимости все равно придется собрать соответствующие документы, однако многих юридических последствий придется избежать.


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