Все дело в хвосте. Делаем удобную прическу трендовой
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Прическа “конский хвост” проста и практична. Благодаря убранным с шеи волосам она идеально подходит для жаркой летней погоды. Несмотря на кажущуюся простоту, образ с хвостом – один из самых сложных.
При завязывании хвоста нередко получается неровный пробор и образуются так называемые петухи, в то время как нужны гладко зачесанные волосы. Хитрость заключается в том, что эту прическу нужно делать в два этапа.
Как правильно сделать “конский хвост”
Сначала нужно разделить волосы на две одинаковые части. Нужно начать с запрокидывания головы назад, чтобы предотвратить провисание из хвоста нижней части волос. Затем разделить волосы от уха до уха, пройдя через макушку головы, и собрать верхнюю часть волос в хвост. Затем собрать волосы снизу вверх и завязать хвост. Таким образом удастся избежать проблем и получить гладкую прическу. В завершение нужно нанести на волосы лак сильной фиксации, чтобы закрепить укладку.
Если хочется сделать беспорядочный хвост, нужно использовать естественную текстуру волос. В этом случае лучшим помощником станет сухой шампунь. Небольшое его количество нужно нанести на волосы, собрать их в довольно тугой хвост. Можно вытащить несколько прядей, чтобы обрамить и лицо, и немного растрепать волосы у корней.
Образы с конским хвостом
Многие считают хвост удобным, но слишком скучным и неинтересным. Но это не так. Вот несколько трендовых причесок с хвостом, к которым захочется возвращаться снова и снова.
При создании хвоста рекомендуется использовать аксессуары. Это может быть бант, который выглядит просто шикарно.
Резинку, которая держит хвост, можно обмотать волосами.
Непринужденно выглядит образ с выпущенными спереди прядями.
Низкий свободный хвост всегда в моде.
Уложенная с помощью геля или помады прическа будет хорошо держаться целый день.
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Повседневный простой хвост всегда в моде в жаркие летние дни.
Мягкая повязка буквально поднимает прическу с хвостом на новый уровень.
В моду вновь вернулись так называемые усики.
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