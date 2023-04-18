 

Все дело в хвосте. Делаем удобную прическу трендовой

18.04.2023, 9:26, Разное
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Прическа “конский хвост” проста и практична. Благодаря убранным с шеи волосам она идеально подходит для жаркой летней погоды. Несмотря на кажущуюся простоту, образ с хвостом – один из самых сложных.

При завязывании хвоста нередко получается неровный пробор и образуются так называемые петухи, в то время как нужны гладко зачесанные волосы. Хитрость заключается в том, что эту прическу нужно делать в два этапа.

Как правильно сделать “конский хвост”

Сначала нужно разделить волосы на две одинаковые части. Нужно начать с запрокидывания головы назад, чтобы предотвратить провисание из хвоста нижней части волос. Затем разделить волосы от уха до уха, пройдя через макушку головы, и собрать верхнюю часть волос в хвост. Затем собрать волосы снизу вверх и завязать хвост. Таким образом удастся избежать проблем и получить гладкую прическу. В завершение нужно нанести на волосы лак сильной фиксации, чтобы закрепить укладку.

Если хочется сделать беспорядочный хвост, нужно использовать естественную текстуру волос. В этом случае лучшим помощником станет сухой шампунь. Небольшое его количество нужно нанести на волосы, собрать их в довольно тугой хвост. Можно вытащить несколько прядей, чтобы обрамить и лицо, и немного растрепать волосы у корней.

Образы с конским хвостом

Многие считают хвост удобным, но слишком скучным и неинтересным. Но это не так. Вот несколько трендовых причесок с хвостом, к которым захочется возвращаться снова и снова.

При создании хвоста рекомендуется использовать аксессуары. Это может быть бант, который выглядит просто шикарно.

Резинку, которая держит хвост, можно обмотать волосами.

Непринужденно выглядит образ с выпущенными спереди прядями.

Низкий свободный хвост всегда в моде.

Уложенная с помощью геля или помады прическа будет хорошо держаться целый день.

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Повседневный простой хвост всегда в моде в жаркие летние дни.

Мягкая повязка буквально поднимает прическу с хвостом на новый уровень.

В моду вновь вернулись так называемые усики.


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