«Навальный, Яшин, Кара-Мурза – все уголовники» – Явлинский назвал себя единственным законопослушным оппозиционером

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18.04.2023, 9:33, Разное
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал Алексея Навального, Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу* уголовниками.

По мнению Явлинского, эта троица – обычные преступники, которые притворялись оппозиционными политиками. Соответствующие решения суда лишь подтвердили эти догадки.

– Никакие они не оппозиционеры, а обыкновенные жулики и воры. Один лес пилил, другой распространял фейки, третий вообще изменник Родины. Это же всё сплошной криминал, который долгие годы рвался к власти. Хорошо, что наша правоохранительная система смогла их раскусить и вовремя остановила, — считает политик. – Если мы хотим построить новую Россию, чем нам в этом помогут уголовники? Доверим демократию ворам и предателям?

Явлинский** добавил, что в стране достаточно настоящих оппозиционеров, которые на протяжении многих лет успешно борются с властью.

– Взять хотя бы меня. Ни разу не судим и даже не признан иностранным агентом. Почему? Потому что эта система меня боится до дрожи. Моя репутация, отсутствие у меня судимостей – это всё весомый политический капитал. Если надо будет, за меня выйдет миллионы. И за Митрохина ещё, может быть, – добавил лидер «Яблока».

* – признаны иностранными агентами
** – честный политик, не обманывающий ожидания избирателей

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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