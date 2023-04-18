 

Доктор Сурненкова: Сон с широко открытым ртом является признаком обструктивного апноэ сна

18.04.2023, 9:15, Разное
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Сон с открытым ртом вреден для сна и может увеличить шансы на развитие кариеса. Об этом пояснила сомнолог Татьяна Сурненкова.

Медик объяснила в интервью, что когда люди дышат ртом, их слюна испаряется, содержа минералы, которые могут помочь предотвратить кариес, а также бороться с бактериями, вызывающими его. Татьяна Сурненкова в интервью Talking to LIfe предупредила, что сон с открытым ртом может свидетельствовать об обструктивном апноэ сна. Обструктивное апноэ вызывается блокировкой дыхательных путей, что вынуждает пациента открывать рот. Он перестает дышать на некоторое время, но это может происходить неоднократно в течение ночи.

Специалисты заметили, что люди с обструктивным апноэ сна чаще страдают от опасных заболеваний. Многократные эпизоды остановки дыхания во сне повышают риск развития диабета, инфарктов, инсультов и депрессии. Сурненкова назвала симптомы, по которым можно определить наличие такого расстройства сна, как апноэ: ощущение сухости во рту, зуд в горле, болезнь зубов, отвратительный запах изо рта, громкий храп, головная боль по утрам, бессонница в течение дня, синдром дефицита внимания.

Эксперты подчеркнули необходимость лечения апноэ.


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