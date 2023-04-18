Мнение: О тяжёлой болезни Путина… Всё, о чём шептались — правда?
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Многие верят, что у российского президента Владимира Путина есть «двойники». И что они порой даже позируют на официальных фото с некоторых протокольных мероприятий вместо первого лица. Но бывают дела настолько важные, что их не перепоручишь дублёру. Общение с Богом, несомненно, из их числа.
И тут, когда появляется подлинный имярек, всплывают удивительные детали.
Внимательно смотрим на фото с пасхального богослужения 2023 года.
Шрам, похоже. Относительно зарубцевавшийся. Возможно, от трахеостомы. А возможно, от другой хирургической операции.
Уже давно по Сети гуляют подозрения, что у Владимира Путина может (или мог) быть рак щитовидной железы. Например, из документов по госзакупкам АП РФ стало ясно, что президента в поездках в Сочи сопровождала группа врачей: чаще всех лор и хирург-онколог. Также и «складки на коже» в районе гортани вызывали живейшие обсуждения…
Свежие фото из Храма Христа Спасителя в Москве, сделанные в пасхальную ночь, добавляют новые аргументы. Теперь уже сложнее становится сказать, что это, мол, постаревшая «кожа так прижата».
Получается, хирургическое вмешательство всё же было — и достаточно серьёзное?
Может, и спекуляции про «курсы терапии», на время которых глава государства исчезает из поля зрения на несколько недель, тоже не просто досужие слухи?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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