У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщает RT. Очаг залегания находится на глубине 116 километров.

Как отмечает VSE42.RU, подземные толчки магнитудой 3 балла ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился в Кроноцком заливе на расстоянии 144 километров, сообщает телеканал 360.