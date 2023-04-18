 

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

18.04.2023, 9:00, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщает RT. Очаг залегания находится на глубине 116 километров.

Как отмечает VSE42.RU, подземные толчки магнитудой 3 балла ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился в Кроноцком заливе на расстоянии 144 километров, сообщает телеканал 360.


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