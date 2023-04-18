 

Брошенная с детьми Муцениеце жестко отыгралась на беременной жене Прилучного

18.04.2023, 9:00, Разное
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Популярный российский актер Павел Прилучный поженился на своей латвийской коллеге Агате Муцениеце в 2011 году. Семья обзавелась двумя наследниками: у пары родились сын Тимофей и дочь Мия. Однако даже наличие детей не спасло брак от распада. В 2020 году отношения рухнули, а через два года женой артиста стала актриса Зепюр Брутян.

Меж тем, звезда сериала “Закрытая школа” до сих пор делит имущество с бывшей супругой. Брошенная им Агата Муцениеце вместе с детьми осталась жить в четырехкомнатной московской квартире. Там же до недавнего времени был прописан Павел Прилучный, хотя после развода он поселился в загородном особняке.

Однако латвийская актриса окончательно забрала себе недвижимость, а заодно она жестко отыгралась на беременной Зепюр Брутян. Бывшая жена Павла Прилучного через суд выписала артиста из столичной квартиры. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на телеграмм-канал Mash.

По данным телеканала “Царьград”, подобным образом Агате Муцениеце лишила новую жену экс-супруга после родов прописать своего малыша в ее доме. Если бы Зепюр Брутян зарегистрировала ребенка по адресу его отца, то выписать его можно было бы только после наступления совершеннолетия, уточняет Общественная служба новостей.


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