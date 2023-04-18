Антиамериканский фронт в странах третьего мира ширится благодаря Китаю

После начала украинского конфликта Китай существенно расширил круг дружественных стран, объединённых недовольством господством запада в мире, пишет France 2. Как отмечает телеканал, помимо сотрудничества с Москвой Пекин вознамерился вовлечь в свою орбиту Иран, а также страны БРИКС, играя на их недовольстве сложившимся миропорядком.

В ходе визита в Пекин в прошлую пятницу президент Бразилии Лула демонстрировал близость с принимавшим его главой Китая Си Цзиньпином, временами даже поддерживая его антиамериканскую риторику, в особенности, когда дело касалось конфликта на Украине.

ЛУСИ ИГНАСИО ЛУЛА ДА СИЛЬВА, президент Бразилии: Необходимо, чтобы США прекратили подпитывать войну и взялись за мирные переговоры.

Важнейший вопрос влияния в свете растущего антиамериканского фронта. В основе этого фронта отношения между Россией и Китаем, едиными в ненависти к США. К этой оси может присоединиться и Иран. Страны существенно сблизились после начала украинского конфликта с целью продвижения нового миропорядка.

СИ ЦЗИНЬПИН, председатель КНР: Китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества.

Китай — господствующая держава в этом трио — очевидным образом воспользовалась украинским конфликтом для ускорения собственного соревнования с американским соперником.

АЛИСА ЭКМАН, специалист по Азии Института исследований безопасности Европейского союза: Китай не только укрепил отношения с Россией, но также занялся дипломатическим активизмом. Его целью является развитие так называемого круга дружественных стран Китая, которые часто не слишком много внимания уделяют украинскому вопросу.

Пример китайского дипломатического активизма: именно при посредничестве Пекина 10 марта этого года Саудовская Аравия объявила о сближении со своим заклятым врагом Ираном. Неожиданное соглашение и щелчок по носу Соединённым штатам.

За недавней встречей между Лулой и Си Цзиньпином стоит желание Китая обольстить членов клуба БРИКС, куда помимо Китая и РФ входят Бразилия, Южная Африка и Индия — так называемые развивающиеся, незападные державы.

ПАСКАЛЬ БОНИФАС, директор Института международных и стратегических отношений: Китай, который, разумеется, хочет положить конец западному влиянию, играет на нежелании стран глобального Юга, в том числе демократических государств, вроде Индии, Южной Африки и Бразилии, впредь принимать как данность господство в мире западных стран и доллара.

Проект общей валюты для расчётов между этими странами сейчас изучается. Но этот проект остаётся расплывчатым и крайне неопределённым. У доллара ещё немало удачных дней впереди.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2023 года.