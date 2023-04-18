Мнение: А логики, Вася, не ишши

Был такой анекдот про Леню Брежнева, забыл уж какой – но с вот таким финалом, как в заглавии поста (произносить надо с характерной брежневской шепелявостью). ЖЖ тут напомнил про мои посты за эту же дату, но 2014 года. С удивлением вижу, что я тогда уже, в общем, всё видел и понимал адекватно, только по своему обычному оптимизму всё равно почему-то рассчитывал на лучшее. А зря. Вот характерная запись – той же поры, ровно (!) 9 лет назад. Тогда, если кто уже забыл, все российские госканалы были полны сочувствия к “восставшему украинскому народу”, который на востоке Украины захватывал здания обладминистраций и требовал “признания”. А я малость недоумевал.

Выбирать не надо

И все-таки с каждым днем все непонятнее, как российский агитпроп собирается справляться с нарастающим когнитивным диссонансом у россиян. Уж больно резок контраст между полным сочувствия показом украинских протестующих (“они хотят самостоятельности! они хотят, чтобы к ним прислушивались в Центре! они не хотят диктата! народ имеет право!..”) – и каким-то даже самозабвенным затягиванием гаек и полным отодвиганием народа от управления в самой РФ.

Вот последняя скандальная инициатива – об отмене выборов мэров, а заодно уж и об отмене городских дум как таковых. Крупные города, дескать, вообще не должны иметь выборных начальников – никаких. Чтоб и духу не было. И шикарное обоснование – “а россияне устали от выборов”. Так прямо и говорят, не стесняясь, с думской трибуны.

Понятно, что россиянам никакие выборы не нужны. Нафига они им? У них есть НАЧАЛЬСТВО, которое обо всем позаботится и которому виднее. Русские люди ведь знают, что они холопы и им негоже соваться в господские дела со своим свинячьим рылом. И то, что господа давно устали-с от выборов – тоже понимаем-с.

Но непонятно, с чего тогда вся эта поддержка украинских бунтующих холопов. Федерализация, децентрализация – слова-то какие паскудные! У них же есть какая-то центральная власть в Киеве? Ну и сидели бы, ждали, как господа решат. Губернаторов им прислали – что еще надо?

Самый смех в том, что украинская “вертикаль”, против которой бунтуют на Юго-Востоке (а до того бунтовали на Западе и в Киеве) – абсолютно ТАКАЯ ЖЕ, как и в России. И главные недостатки у нее те же – невменяемость, нежелание прислушиваться к людям, стремление “рулить” всем и вся. Но украинскую “вертикаль” мы валим, а свою в то же время лелеем! Где логика?

Как вообще можно расценить дикое решение отменить выборы мэров и городских депутатов? Какой в этом смысл? Похоже, о смысле и логике тут говорить вообще не приходится. Российской властью руководят эмоции, точнее – одна эмоция: глубокая, утробная ненависть к выборам как таковым. Проще говоря – ненависть к демократии.

Уж вроде и выборы сделали максимально редко – раз в 5 лет (президента и вовсе раз в 6). А все равно – противно. Бесит сама мысль, что хотя бы раз в 5 лет придется как-то что-то выплясывать перед быдлом, обещать придуркам златые горы, а они еще будут нос воротить; горька сама идея, что с тупыми “ватниками”, всеми этими так называемыми “гражданами” надо как-то считаться, хотя бы и раз в 5 лет.

Вот и прорывается заветное – “Россияне устали от выборов”. Да, и мы даже знаем этих россиян: каждый день по телевизору показывают. Но как же тогда с Украиной? Может быть, имеется в виду, что выбирать никого не надо – надо просто здания областных и городских администраций захватывать? Что ж, так и запишем (17 апреля, 2014 год)

Собственно, из того же разряда – так же характерное для России все эти 9 лет двоемыслие насчет “сепаратизма”: отделение от Украины Крыма, ЛНР и ДНР на основе “волеизъявления жителей” мы признаём вполне правильным и законным – но в то же время в самой РФ не то что за волеизъявление, но даже за попытки подумать о каком-то отделении любых территорий прямо и однозначно полагается тюрьма. Что это, если не двойные стандарты?

Но это никого не колышет – люди искренне не способны понять, что в этом плохого. “А что такого?” Меж тем такое двоемыслие на государственном уровне – это в чистом виде социальная шизофрения, разорванное сознание. Тут играем, тут не играем. Итогом становится полный и массовый нигилизм в отношении к любым законам, в духе “да мало ли чего там понаписали!” Всё б ничего, но только жить в обществе без законов довольно неприятно. Впрочем, уже во время ковида до некоторых начало доходить. Сейчас, при СВО – еще немножко прояснились мозги. Главное, чтобы ДО БОЙНИ успели понять необходимый минимум, а то потом-то уже все равно…