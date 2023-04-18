«Пустые слова» и «ничего нового» — французская оппозиция раскритиковала речь Макрона

Оппозиционные партии и профсоюзы Франции остались недовольны выступлением главы государства Эммануэля Макрона перед населением, пишет Le Parisien. Речь президента назвали «бессвязной» и «ирреальной»: он не заявил ничего нового или конкретного, «вновь проигнорировав страдания французов».



AP

В понедельник вечером президент Франции Эммануэль Макрон обратился к населению страны с долгожданной 15-минутной речью, в которой признал недовольство пенсионной реформой со стороны населения, пишет Le Parisien. «Несмотря на долгие месяцы согласований так и не удалось достигнуть согласия, — заявил глава государства. — Возникло негодование, желание вновь обрести смысл». Затем он рассказал о трёх областях, где продолжит преобразования: занятость, правосудие и прогресс. Макрон дал себе «сто дней» до 14 июля, чтобы продолжить работу «на благо Франции».

Вскоре после трансляции посыпались критические комментарии на слова президента со стороны оппозиции и профсоюзов. Марин Ле Пен в Twitter называла выступление «бессвязной, одиночной и тупой практикой». По её мнению, сейчас «продолжается пятилетка презрения, безразличия и жестокости». «Объявив об отказе от пенсионной реформы или о проведении референдума, Эммануэль Макрон мог бы сегодня вечером восстановить связь с французами, — указала глава «Национального объединения». — Он решил снова повернуться к ним спиной и проигнорировать их страдания».

Со своей стороны лидер «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон назвал речь «ирреальной». «Полностью оторванный от реальности, (Макрон) взял на себя кражу двух лет свободы. Кастрюли гремят справедливее», — написал политик, делая отсылку на «кастрюльные концерты» перед многими мэриями Франции во время выступления президента. «Теперь только Эммануэль Макрон верит в Эммануэля Макрона, — сказала глава фракции «Непокорённой Франции» в парламенте Матильда Пано. — Изолированному президенту нечего предложить своей стране. Мы отдаём предпочтение звону кастрюль, а не его пустым словам. Первого мая мы напомним ему, что нельзя управлять страной против воли народа».

Генеральный секретарь партии «зелёных» Марин Тондёлье не нашла в высказываниях главы государства «никаких сомнений», а официальный представитель социалистов Пьер Жуве написал: «Макрон в 20 часов. Ничего нового. Встречаемся первого мая!» Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор возмутился: «Президент-пироман из песочного замка обещает за 100 дней погасить огонь, который разжигает ежедневно». «Кто его не слушал, ничего не потерял», — отметил национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель.

Председатель республиканцев Эрик Сьотти посетовал, что речь Макрона приняла форму «каталога благих намерений». «Его подход явно не меняется при выборе достойных целей, однако не позволяет ни малейших сомнений», — написал в Twitter Сьотти. Он с сожалением указал, что «подчёркнутое бездействие президента» противопоставлено «ярости французов». Председатель республиканцев в парламенте Брюно Ретайо признал, что такое выступление было «ожидаемо». По его словам, Эммануэль Макрон, как обычно, наобещал многого, но не пересматривает свои решения, не меняет подхода и не отказывается от политики, «которая уже шесть лет разочаровывает».

Генеральный секретарь профсоюза Демократическая конфедерация труда (CFDT) Лоран Берже посчитал, что в намеченных президентом перспективах не было «ничего конкретного». «Примирения необходимо было добиться по вопросу, который вызывает социальные возмущения, — по пенсионной реформе, о которой он не заявил ни слова», — приводит Le Parisien слова профсоюзного активиста.