Мнение: Богом данная земля

Известная фраза, что “чужой национализм всегда выглядит и звучит по-идиотски”. На мой взгляд, по-идиотски, положа руку на сердце, выглядит и звучит любой национализм, даже и собственный; но в чужом – да, оно как-то наглядней. Вспомнил эту фразу, когда прочел в Телеграме “Пасхальную речь Владимира Зеленского”:

“Мы отмечаем сегодня праздник Пасхи с непоколебимой верой в нашу победу.

Мы прошли уже немалый путь. Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце.

Это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных чертями территориях. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это – свет справедливости. Христос Воскрес!”

Речь неплохая, но мне сразу резанул слух этот старорежимный оборот “нашей богом данной земле”. Блин, ну какое “богом данной”? Каким богом?! Когда этот бог что-то там дал Зеленскому – в 2019 году? Или в 1991 году, по итогам референдума в УССР? Или в 1917 году, когда провозгласили УНР – Украинскую Народную республику? А до этого что – бог не давал? А почему? Какая-то всё дичь.

Ну и бросается в глаза, что речь Зеленского вполне могла бы звучать и с противоположной стороны – ее, например, мог зачитать… кто? Ну, скажем, Шойгу. Надо только заменить “сине-желтый” флаг на “бело-сине-красный”. Да еще непременный Христос. Какое отношение Христос имеет к Крыму, и какое ему дело до того, “чей Крым”?

Нет, любой национализм наводит на меня какую-то тяжелую неизбывную тоску. А если еще и с религиозным окрасом…