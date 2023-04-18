Предложение новостроек сократилось на 14%

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18.04.2023, 5:15, Новости дня
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Столичный рынок новостроек прекратил активно пополнятся новыми проектами, как это наблюдалось в течение прошлого года. С января предложение сократилось более чем на 14%, до 23,5 тыс. лотов.

За первый квартал стартовали продажи в восьми новостройках, однако абсолютное большинство из них – 7 – представляют собой проекты реконструкции старых зданий под апартаменты. Лишь одна новостройка оказалась полноценным жилым комплексом – квартал “Кантемировский” от компании “Русич”.

Большую часть предложения – 67% – составляют новостройки на этапе монтажа этажей. Каждая пятая новостройка либо находится на стадии отделки, либо получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Доля ЖК на начальном этапе строительства – менее 13%.

С начала года было совершено 9,1 тыс. сделок, что на 16% уступает прошлогодним показателям. На долю ипотечных сделок приходится 80% от всех покупок, и показатель остается стабильным. Повышение ставок не отпугнуло покупателей, так как ипотека остается главным финансовым инструментом, благодаря которому граждане могут приобретать жилье.

Средняя цена кв. м выросла за квартал почти на 6%, до 282 тыс. рублей. За год цены практически не изменились.


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