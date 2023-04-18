Мнение: Тайна Вассермана

С утра в соцсетях легкая паника – по телеграмам и фейсбукам народ обсуждает новую “инициативу Госдумы”: запретить гражданам хранить дома более 1 миллиона рублей наличными. Идея такая: к гражданам будут врываться специальные государевы люди, переворачивать всё вверх дном, пытаясь найти денежные схроны – и, если найдут “излишки”, то все излишки изымать на нужды обороны, плюс еще и накладывать штраф в размере вдвое большем, чем сама укрытая сумма.

Автором законопроекта со столь драконовскими мерами объявлен легендарный “знаток”, он же свежеиспеченный депутат ГосДумы, Анатолий Вассерман “Я из Одессы Здрасьте”. Натурализованный россиянин-девственник. В 2021 году Вассерман вообще-то шел на выборы в ГД под лозунгами борьбы с парниковой теорией климата (такая “анти-Грета Тунберг”), а также с требованием разрешить свободную продажу огнестрельного оружия.

“Я выступаю за введение огнестрельного оружия в свободную продажу. Статистка показывает, что в странах, где вводятся аналогичные законы, насильственная преступность после этого падает заметно быстрее. Но важно не просто дать оружие, важнее обучить людей самообороне. А это не только умение быстро хватать оружие и точно стрелять”, – цитировало Вассермана в августе 2021 РИА Новости.

Довольно странное сочетание, надо признать: выступать за разрешение согражданам точно отстреливаться – и вдруг выходить с предложением изымать у этих же граждан их кровные денежные заначки. Выглядит как провокация: уж не захотел ли хитрый одесский Вассерман пустить мытарей по квартирам с обысками, чтобы побудить народ таким образом к вооруженной борьбе с режимом?!

Да и вообще – что это за инициатива такая: почему вдруг любитель “интеллектуальных игр” (и член, между прочим, Справедливой России”!) так внезапно решил заняться раскулачиванием россиян, причем начиная не “сверху” (с олигархов и чиновников), а “снизу”, с простых обывателей (1 млн. рублей – это явно не “олигархическая” сумма, для олигарха это скорее “на чай”).

А ларчик открывается просто…

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