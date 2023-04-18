Срок — 25 лет

Репортаж Ирины Воробьевой из Мосгорсуда, где сегодня был оглашен приговор Владимиру Кара-Мурзе*.

Мосгорсуд сегодня приговорил политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судья Сергей Подопригоров назначил срок по совокупности приговоров по трем статьям — 3 года по делу об участии в деятельности нежелательной организации, 7 лет по делу о «военных фейках» и 18 лет по статье о госизмене. Как сегодня проходило заседание суда, смотрите в сюжете Ирины Воробьевой.

* Внесен Минюстом РФ в реестр Иноагентов.

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