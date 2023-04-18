 

Срок — 25 лет

18.04.2023, 2:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Репортаж Ирины Воробьевой из Мосгорсуда, где сегодня был оглашен приговор Владимиру Кара-Мурзе*.

Мосгорсуд сегодня приговорил политика Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судья Сергей Подопригоров назначил срок по совокупности приговоров по трем статьям — 3 года по делу об участии в деятельности нежелательной организации, 7 лет по делу о «военных фейках» и 18 лет по статье о госизмене. Как сегодня проходило заседание суда, смотрите в сюжете Ирины Воробьевой.

* Внесен Минюстом РФ в реестр Иноагентов.

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09.21 / Магия поможет вернуть любовь мужа: сильный обряд (а также мощная молитва)

26.01.23 / Chery Tiggo 4 Pro получил в РФ новую комплектацию Ultimate

26.07.22 / «Хранилища переполнены» — Польша не собирается ограничивать себя в газе ради остального ЕС

01.12.22 / Не стоит выкидывать порванные капроновые колготки: они пригодятся в быту

20.01.22 / Мнение: Отбор

15.08.22 / Филадельфию захлестнула волна вооруженного насилия и преступности

27.05.22 / Мнение: Забытый дневник с “Азовстали”

02.04.21 / Скандалы: Растрату миллиардов расписали на троих

11.02.22 / Сочи черные

24.01.23 / Новый FAW Bestune T99 в РФ оказался вдвое дороже, чем в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика