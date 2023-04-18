Мнение: Сбор денег на бесплатное лечение, российский инсулин и рекордный импорт алкоголя

1. Врачи и руководители благотворительных фондов говорят, что сбор денег смсками на лечение — это узаконенное мошенничество. Российская медицина лечит людей от угрожающих жизни заболеваний, вроде того же рака, бесплатно. Да, если у вас есть деньги, вы можете кое-что сделать: получить лечение быстрее, например, что при онкологических заболеваниях важно. Но, во-первых, деньги тоже имеет смысл тратить в российских клиниках, а не за рубежом. Во-вторых, в России и без денег вас тоже будут лечить, причём неплохо.

Вот что говорит по этому поводу известный хирург-уролог и онколог Александр Дзидзария (ссылка):



По мнению врача, сборы денег на лечение дискредитируют российскую медицину, создавая ложное впечатление, будто «у нас в стране либо у тебя есть деньги и ты лечишься, либо у тебя нет денег и ты умираешь».

2. Роман Ковригин, основатель проекта «Сделано у нас», пишет, что Россия не только обеспечила себя собственным производством инсулина, но и начала его экспортировать в другие страны (ссылка):



Я напомню, что современный генно-инженерный инсулин человека в нашей стране, включая СССР, не производился никогда. В Союзе инсулин производили, выделяя этот гормон из поджелудочной железы свиней и крупного рогатого скота.

Но такой инсулин имел массу побочек, и поэтому в конце 1980-х Минздрав СССР запретил животный инсулин. Но где брать человеческий? Технологии его производства в стране не было. Его начали импортировать, закупали в основном у Novo Nordisk (Дания) и у Eli Lilli (США). СССР полностью зависел от импорта стратегически важного лекарства, в случае запрета на его поставки могли умереть миллионы людей.

Сегодня в России налажено производство генно-инженерного инсулина человека. Что такое генно-инженерный инсулин? Это инсулин, полученный с помощью технологии ГМО.

Если на пальцах: Инсулин это белок, который производится в организме человека. В нашем организме производятся тысячи белков. И каждый из них кодируется последовательностью в нашей ДНК. Берется бактерия, и в её ДНК встраивается участок генома человека, который кодирует молекулу инсулина. После чего бактерии начинают производить белок, полностью идентичный инсулину человека.

В России сумели создать такие бактерии, наладить весь технологический цикл производства инсулина и полностью обезопасить нашу страну от внешней зависимости.

Но и это еще не всё. Россия не только обеспечила собственную безопасность. Шутка ли, но наша страна, буквально недавно закупавшая инсулин или его субстанцию, сегодня сама вышла на мировой рынок. Например, первая партия фармацевтической субстанции ГЕРОФАРМ генно-инженерного инсулина была поставлена в Алжир 19 марта. Из субстанции в Алжире организовали производство инсулина на заводе алжирской государственной фармацевтической компании «Промышленная группа SAIDAL». Уже произведена первая партия из 120 000 флаконов.

3. Надежды на то, что благодаря западным санкциям россияне станут меньше пить и встанут на светлый путь ЗОЖ, с треском рухнули. Параллельный импорт блестяще справился с завозом алкоголя в Россию – план по крепким напиткам перевыполнен (ссылка):

В январе-феврале 2023 года импорт вина и крепких напитков в Россию вырос на 23 процента в годовом выражении, до 79 миллионов литров, сообщает «Коммерсантъ».

Поставки вин выросли на 23 процента, до 63,37 миллиона литров, а крепких напитков — на 25 процентов, до 15,65 миллиона литров. Импорт виски увеличился на 32 процента, до 6,16 миллиона литров, коньяка и бренди — на 61 процент, до 2,82 миллиона литров, ликеров — на 60 процентов, до 2,01 миллиона литров, рома — на 19 процентов, до 1,67 миллиона литров. Общий объем импорта алкоголя стал рекордным для начала года за последние пять лет.

Есть, впрочем, надежда, что импортёры просто решили заранее нарастить запасы, опасаясь дальнейших проблем с поставками. Бизнес поумнее вообще сейчас много внимания уделяет складам. Пока мировая экономика рушится, лучше держать на складах побольше.