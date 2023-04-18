 

Мнение: О Пугачёвой у позорного столба… Сама себя довела?

18.04.2023, 1:20, Разное
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Примадонну пригвоздили

Или она сама себя так – не суть важно. Позор ведь не в столбе, а в человеке. В его помыслах и, главное, в поступках.

А вот Максима Галкина можно даже и зауважать в такой ситуации. Что бы там раньше про него ни писали – мужиком оказался.

Помчался в гастрольный чёс по странам и континентам, чтобы заработать копеечку на очередную пластику. Не себе – законной супруге.

Которая, похорошела по сравнению с этим.

В Израиле.

И теперь пошла во все тяжкие. Фото – см. выше. Но ведь и стишки там соответствующие. Не «Примадонна» и не «Осень», а злобное и едкое четверостишие:

«Нет ничего зазорного
Встать у столба “позорного”:
Во времена двуличия
Он придаёт величия».

Ну да, беда «звезды», вышедшей в тираж. Которая снова ищет если не популярности то хотя бы внимания. Любой ценой. Пусть даже и позорной. Для таких и правда – любая публикация хороша, кроме некролога. Зависимые люди, не понимающие, что стареть тоже нужно красиво

Хотя… А что такого шедеврального сотворила Алла Борисовна в последние 15 лет?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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