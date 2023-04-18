Мнение: Дети верят родителям. Хотя они и не родители

Как с этим бороться – неизвестно

Еще один хороший, концептуальный текст Евгения Юрьева – хотя и, конечно, бесполезный, поскольку и его по большому счету НЕКОМУ читать.

“У Фейсбука такая политика: если забиваешь в поиск известную персону, с большим количеством подписчиков, то практически никогда ее не получаешь в выдаче, зато получаешь безвестные аккаунты с цветами на аватаре и двадцатью фолловерами, в основном это тоже цветы или пейзажи, сделанные на мыльнице. Пейзажи дружат с пейзажами, и тебе предлагается тоже стать пейзажем или одуванчиком.

Наверное, это справедливо, обеспечивает равенство и равнопредставленность, пока еще в аккаунты с небольшим количеством френдов не подсыпают френдов от ЛОМов (им, информационным буржуям, жалко что ли, пусть поделятся), но к этому идет. Теоретически, поиск служит для потребностей пользователя, но похуй на частные потребности, главное – социалистическое воспитание, и социальный дизайн, выстраивающий общество так, как это видит Присцилла Цукерберг-Чан, например.

Такая же отдизайненная выдача в Гугле, например, ссылки по запросу заботливо ранжируются, какие-то пессимизируются, чтобы дать правильную картину мира, эти миры-пузыри отличаются, например, в подаче Яндекса, Байду и Гугла, но главный подход одинаков: похуй на твои запросы – жуй, что дают.

Остроумные теоретики информатики и когнитивной психологии давно сравнили поиск информации с поиском еды, в этологии схемы и сценарии поиска еды животными называются фуражированием.

Так вот, в дикой природе животные выстраивают СВОИ сценарии, они продиктованы биологией их вида, желаниями и средой, а в зоопарке, на ферме или в лаборатории их кормят по схеме.

Пищевым поведением людей тоже управляют, но управление потреблением информации гораздо более агрессивное и дидактическое.

На самом деле через информацию производится управление мышлением, поведением и эмоциями, ведь информация, это сигнал, мем – это команда, стимул-сигнал запускает определенную реакцию организма, гормонально-эмоциональную, и определенное направление мысли, а это маршрутизирует поведение. Комплексные мем-команды формируют целостное поведение, через картину мира, мировоззрение, и тогда дискретные команды уже не требуются, человек сам устойчиво управляет своим поведением, точнее, им управляет усвоенный мемплекс, как автономная программа, которой требуются толко регулярные сетевые обновления: что и кого в данном сезоне любить и не любить, в рамках общей программы-повестки, что чувствовать, что делать. Книги, телевизор, образование и пропаганда и раньше выполняли эти задачи, но не все в это были вовлечены, и не все каналы восприятия были захвачены, теперь технологически задача полного захвата внимания и восприятия решена, так или иначе все наши действия опосредованы сетью. Мы еще не полностью в метаверсе, не все наши рецепторы там, но процесс идет.

Это уже общее место, впрочем, такие рассуждения и выводы, интересно другое. Недавно, на мою ироничную реплику о генераторах человекоподобного речевого контента (джипитичат, и прочее), один техно-оптимист, не пожелав посмеяться вместе со мной, ответил подробным рассказом о возможностях и преимуществах новых информационных технологий, и как они уже используются в разных областях, облегчая и обогащая жизнь людей. Это действительно так, я сам пользуюсь этими инструментами, весьма интенсивно, и неплохо в них разбираюсь.

Но техно-оптимисты, если только они не CEO финтека, искренне не понимают, что эти “удобства” и новые возможности для потребителя давно являются побочным продуктом технологии маршрутизации и контроля, или приманкой для вовлечения в “боксы” этих систем внешнего управления. Или они знают, что задачи и функции управления и контроля у таких систем есть, но считают это приемлемым до определенного момента, ведь удобство взамен независимости они тоже получают, и верят, что этот баланс сохранится. И даже явное хамство и пренебрежение интересами пользователя, пример чего я привел в начале, их не настораживает, наоборот, своим мемплексом розовой субкультуры они уже натренированы ЗАЩИЩАТЬ монополистов, хозяев положения, доминантов. Помните эти мемы: это частные компании, значит, так надо, не нравится – уходи, и так далее.

Радужный инфантилизм и глубокое невежество прогрессистов (верующих в идео-мемплекс “научно-технический прогресс”), никак не противоречащий профессионализму в конкретных областях, полностью проявился, например, в реакции на системную “ковид-вакционную” аферу, которая, кстати, уже ОФИЦИАЛЬНО дезавуирована, но это уже никак не повлияло на сформировавшийся мемплекс: чтобы мы не заболели, доктора нас чем-то спасали, и спасли, спасибо докторам, все было правильно.

Сейчас нам такой прием безукоризненного мемплекс-захвата своей аудитории демонстрирует Путин, хозяин другой экосистемы, даже без особо высоких технологий (на самом деле с ними, только другими). Примеров много, точнее, всё состоит из таких примеров.

Так вот, это все один и тот же механизм: “дети”, даже очень умные и начитанные, безоговорочно верят “родителям”, закрепленным импринтингом, в том, что “родители” все делают исключительно для них, в их интересах, для их комфорта и безопасности. Так устроена психология. И если эти родители вовсе не родители (а кто же еще?, неужели Присцилла Чан не наша мама, она такая добрая), то все схвачено, популяция, в которой большинство – такие дети – захвачена целиком. И так же как во всех подобных проектах захвата, пробиться к захватчикам, чтобы их обезвредить, становится невозможно не из-за их силы и хитрости, а из-за того, что они окружены плотным слоем их добровольных защитников, детей, которые хотят комфорта, безопасности и любви, а вы хотите их этого лишить. Эта ситуация герметична, пока никто не знает, как вскрыть ее, хотя призывов бороться с “рептилоидами” много, но ключевая проблема – не в захватчиках, а в большинстве, в уже захваченных, вы же не станете воевать с большинством, а все идеи, как расколоть уже сформированные устойчивые мемплексы, сделать перепрошивку, пока наивны, и не работают (ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВ).