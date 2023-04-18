Мнение: Кого не пустили в Молдову?

«Федералы» сообщили, что «главу республики Татарстан Рустама Минниханова не пустили в Молдавию».

А вот татарстанские ресурсы написали, что в Молдову не пустили президента Татарстана.

Дословно: «Президента Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию — власти страны объявили его «нежелательным лицом». Об этом он сам рассказал в видео, опубликованном в телеграм-канале Mash.

Минниханов по приглашению молдавской стороны прилетел в Гагаузию на международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов — 2023», но его не выпустили из самолета.

«К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну», — сказал президент РТ.



отсюда

Может, потому и не пустили, что из Казани в Кишинев предоставили информацию, что в Молдову из России летит президент? И на всякий случай, решили объявить «президента из России» «нежелательным»?

А , вдруг, у Молдовы войдет в привычку всех, прилетаюих из России, объявлять «нежелательными»? Если уж с «президентом Татарстана» не стали церемониться, чего ждать простым россиянам?

Фотография отсюда

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