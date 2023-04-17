Названа причина смерти 29-летней российской гандболистки Дивак

По сообщению “Блокнот Астрахань”, установлена причина смерти 29-летней Виктории Дивак, гандболистки из клуба “Астраханочка”.

17 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ по Астраханской области опубликовала сообщение о том, что неизвестная девушка упала с 8-го этажа жилого дома и от полученных травм скончалась на месте. Источники, близкие к происшествию, подтвердили личность погибшей. ей оказалась спортсменка Дивак.

Ранее Федерация гандбола РФ пояснила о смерти спортсменки. Причина смерти названа не была.