Скандалы: Голландская журналистка назвала ЧВК «Вагнер» флагманом современной идеологии России

ЧВК «Вагнер» играет важную идеологическую функцию в России, считает голландская журналистка Соня ван ден

Энде. В статье для сайта Devend.online она попыталась объяснить роль этой организации для нашей страны. Сравнивая российскую ЧВК с американской Blackwater, она отметила, что «вагнеровцы», помимо своей основной военной функции, выполняют важную социальную роль.

«Группа Вагнер» основана на единой системе ценностей, необычной для частных военных компаний, в особенности в таких странах, как США (Blackwater). Ключевыми моментами для них являются верность Родине, приверженность традициям, стремление в будущее, и борьба за справедливость. «Кровь, Честь, Родина, Отвага», написано на флаге ЧВК «Вагнер», – говорится в статье.

Журналистка считает, что после распада Советского Союза российское общество было лишено четких ориентиров, которые сейчас продвигают «музыканты». Журналистка считает, что верность Родине, приверженность традициям и борьба за справедливость – это те ценности, которые необходимо прививать россиянам.

«Основатели и идеологи этой организации пытаются дать своим бойцам жизнь и профессиональные принципы с помощью ясных указаний, и привлечь как можно больше людей к этим принципам. Уникальность этой ситуации состоит даже не в том, что частная военная фирма вовлечена в крупномасштабную идеологическую работу, но в том факте, что после коллапса СССР никто из бизнесменов и публичных лиц не попытался по-настоящему создать какую-либо идеологическую почву в стране. Фактически, ЧВК «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин оказались «идеологическими первопроходцами» постсоветской эпохи», — написала Соня ван ден Энде.

По ее мнению, ЧВК «Вагнер» благодаря четко выстроенной системе ценностей способна объединить большие массы людей, в том числе молодежи. Молодое поколение россиян не воспринимает информацию из архаичных источников, а ЧВК использует современные приемы и медиаресурсы. Благодаря этому деятельность компании вдохновляет россиян на веру в победы и достижения России.

Марина Малахова