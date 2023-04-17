 

Развитие рака может быть спровоцировано курением и недостатком витаминов

17.04.2023, 20:06, Разное
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Онколог Татьяна Золотарева рассказала, что курение – причина трети раковых заболеваний. Также к ним относятся нездоровые привычки в питании и недостаток витаминов.

В интервью Золотарева заявила, что для того, чтобы выявить и предупредить курильщиков о серьезных рисках раковых заболеваний, связанных с курением, врачи определили их основные причины. По словам эксперта, треть случаев рака можно объяснить негативным воздействием курения на организм.Онколог Татьяна Золотарева заявила, что “более 30 процентов всех раковых заболеваний могут быть связаны с курением”. Это рак легких, груди, шейки матки, пищеварительного тракта, опухоли желудочно-кишечного тракта (в основном у мужчин) и заболевания слизистой оболочки рта.

Врачи также называют нездоровые привычки в питании фактором, который может привести к раку. Онколог заявил, что употребление нездоровой пищи, недостаток витаминов, минералов и белка, а также диета с дефицитом других питательных веществ могут привести к нарушению обмена веществ в организме. Специалист пояснила, что гормональный дисбаланс связан с раком груди и раком простаты.


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