К сожалению, только раз в году: идеи жизнерадостного и красочного маникюра, который идеально подойдет ко дню рождения

Эффектно и привлекательно в свой день рождения хочет выглядеть каждая девушка. Именинница готовится к торжеству заранее – подбирает красивый наряд, продумывает прическу и макияж, но иногда упускает из виду маникюр, а ведь это важная деталь, позволяющая подчеркнуть индивидуальность.

Способ украшения (росписи) ногтей под названием нейл-арт поможет выразить себя, поэкспериментировать с разными техниками. А еще благодаря ему вы сможете добавить больше красок и блеска своему праздничному образу.

Черпаем вдохновение с тортов и десертов

Эти сладкие угощения всегда присутствуют на праздничном столе. Они выглядят ярко и привлекательно, приковывая взгляды гостей своим оформлением. Может, стоит кое-что позаимствовать из него для стильного оформления ногтей в день рождения? Например, посыпку.

Ноготки, оформленные в стиле спринкла, отлично подойдут для завершения образа в праздничный день. Посмотрите на фото, как изысканно смотрится дроп мятного цвета с нежно-розовой посыпкой на основе телесного оттенка.

Анималистические принты

Специалистов ногтевого дизайна всегда вдохновляла природа. В последние годы мир покорил «коровий» принт. Этот смелый пятнистый рисунок в Европе получил название cow print. Сегодня он настолько популярен, что делит пальму первенства с очень востребованным леопардовым узором.

Хотя коровий принт подразумевает использование классических черно-белых цветов, нейл-арт давно преодолел границы привычного, поэтому для подобного узора мастера используют самые разные оттенки – от красочных неоновых до нежных пастельных.

Ногти с конфетти

С чем у вас ассоциируется конфетти? Конечно же, с праздником и весельем. Именно поэтому ногти с использованием блесток конфетти идеально подходят для празднования дня рождения.

Чтобы создать такой маникюр можно использовать смайлики, звездочки, кружочки, сердечки. Вы можете создать свой вариант такого нейл-арта, используя свои любимые цвета и формы.

Веселый горошек

Специалисты маникюра считают такой узор классическим для празднования дня рождения. Возможно, кто-то сочтет его упрощенным, но он предоставляет множество вариантов для создания собственного точечного принта. К примеру, вам может понравиться дизайн с пастельными точками, нанесенными на нежно-розовую основу или более смелое решение – дизайн в стиле барбикор или холодную фиолетовую либо синюю гамму.

Звездный дизайн

Бесспорно, в такой торжественный день вы станете королевой праздника, поэтому ногти со звездными рисунками лишь подчеркнут этот факт. Тем, кому эта идея придется по душе, можно посоветовать множество способов включить звездочки в свой ногтевой дизайн. Они могут быть с блестками, обведенные белым в сочетании с разноцветными французскими кончиками. Такой вариант смотрится очень эффектно.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Огненный принт

Дизайн ногтей в котором используются «язычки пламени» вдохновляет многих звезд, к примеру, Дуа Липу, Ванессу Хадженс. Однако вы можете поэкспериментировать, чтобы создать свой нейл-арт, сделав акцент на огонь.

На фото вы видите вариант с использованием оранжевых и розовых цветов пламени. Не бойтесь экспериментировать с разными цветами, включая темные.

Сердечки с любовью… к себе

Этот вдохновленный любовью к себе нейл-арт, отлично подходят для любого торжества. На французских кончиках ногтей миндалевидной формы изящные красные сердечки смотрятся очень гармонично. Такой дизайн подойдет девушкам, создающим милый и мягкий образ в свой день рождения.

Для создания более смелого дизайна поэкспериментируйте с более насыщенными цветами основы.

Цветочный рисунок

Такие узоры являются классикой нейл-арта, а потому они станут отличным выбором для всех, кто хочет привнести в свой образ яркости и веселья. Вы можете заказать дизайн в соответствии со своим вкусом и цветовыми предпочтениями. Для примера рекомендуем обратить внимание на маникюр, в котором используются яркие цветы розового, зеленого, голубого и оранжевого тонов.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Комбинируйте узоры

Сегодня разработано множество различных дизайнов нейл-арта, которые отлично подходят к особым случаям, включая день рождения. Если вам сложно выбрать один из них, выберите комбинированный вариант. Он сочетает несколько узоров и цветов для одного покрытия. К примеру, сочетание смайликов, сердечек и рисунки с животным принтом, могут быть объединены в единый смелый и эффектный дизайн.

Ногти с годом рождения

Обыграйте все четыре или последние два числа года, когда вы родились. В этом случае могут быть использованы наклейки или ручная роспись.

Любительницам астрологии

Если вы увлекаетесь астрологией, используйте эту тему в своем нейл-арте. В таком дизайне можно использовать свой знак зодиака, другие астрологические образы в качестве второстепенных деталей – звезды, Луну, блестки.

Использование камней

Для придания дизайну ногтей пикантности профессионалы уже давно используют камни и стразы. Такой принт любят многие знаменитости – Симон Эшли и Дженнифер Лопес. Если и вы являетесь поклонницей блеска и украшений, такой нейл-арт отлично подойдет для дня рождения. Изысканно и стильно смотрится маникюр с камнями, выложенными в форме сердца на покрытии телесного цвета. Золотые элементы с блестками вокруг камней придают образу яркости и блеска, который украсит вас в этот торжественный день.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Очаровательные прелести

Если вы являетесь поклонницей украшений на ногтях, вас наверняка заинтересует идея поэкспериментировать с необычными подвесками для ногтей. Подчеркнуть свою индивидуальность и необычно украсить ноготки помогут подвески из драгоценных камней и лент на желейной основе. В результате вы получите очень нежный и женственный нейл-арт.

Объемный маникюр

Глиттер – это мерцающий элемент нейл-арта и самый простой способ украсить ваши ногти ко дню рождения. Крупные блестки – это отличный выбор для тех, кто ищет какого-то смелого решения, не заморачиваясь с выбором рисунка. Стильно смотрится светло-фиолетовый дизайн. Крупные голографические блестки эффектно подчеркивают пастельные тона.

Мелкие элементы с блестками

Иногда именинница отказывается от яркого и сильного блеска своего маникюра, предпочитая более утонченный дизайн с небольшим количеством блесток. Подобно его более объемному аналогу, едва заметный блеск можно использовать для создания оригинального образа. Посмотрите, как стильно смотрятся золотистые мелкие блестки, нанесенные на молочно-белый лак.

Яркие и задорные гелевые ногти

В этом нейл-арте применяется специальное базовое гелевое покрытие, на котором буквально расцветают дополнительные цвета. Используя этот метод, можно создавать множество различных дизайнов. Так, во фристайловом образе используются камешки для ногтей и несколько симпатичных цветов. Они помогут вам выделиться в компании друзей и родственников.

Ногти, создающие ауру заката

Этот нейл-арт становится все более популярным в последнее время. Его предпочитают такие звезды как Дуа Липа и Меган Фокс. Такой градиентный дизайн создается с помощью яркого геля и аэрографа. В результате получается очень романтический образ.

Нейл-арт, который вы видите на фото выше, выполнен с использованием оранжевых и розовых лаков. Они гармонично дополняя друг друга, создают удивительную картину заката.

Насыщенный хром

Еще одна идея для создания смелого дизайна без рисунка. Речь идет о футуристическом хромированном покрытии. Сегодня хромированный нейл-арт в тренде. Если вы предпочитаете элегантный современный стиль, то это выбор для вас. Такой яркий фиолетовый цвет очень красиво смотрится благодаря хромированному светоотражающему покрытию.

Маникюр «полумесяц»

Существует немало утонченных и классических дизайнов ногтей, идеально подходящих для особых случаев. Например, стильный маникюр в виде полумесяца. Он подразумевает наличие акцента в виде полукруга у основания ногтя, как правило, с использованием контрастного лака.

Модный «глазированный пончик»

Это неброский дизайн ногтей, который кому-то может показаться слишком скромным. Он может быть использован в случае, если в создаваемом вами образе используется много красок – в наряде, макияже, аксессуарах.

В этом нейл-арте используется мерцающий блеск, который напоминает глазурь для пончиков. Для создания такого маникюра подойдут различные пастельные тона лаков. Очень симпатично выглядит подобный дизайн в розовых тонах, с покрытием переливающимся блеском. Смотрится он стильно и утонченно.