Доктор Абакумов рассказал о симптомах кори

В интервью инфекционист Олег Абакумов рассказал, что корь легко спутать с гриппом. Доктор напомнил, что это заболевание является очень опасным вирусом.

Если вирус кори распространяется через капли в воздухе, то шансы заболеть практически 100%. Врач сказал, что корь распространяется через слизистые оболочки и вызывает покраснение глаз, боль в горле и кашель. Абакумов перечислил дополнительные симптомы заражения корью: высокая температура, насморк, конъюнктивит. Также к признакам относится шелушение кожи, начинающееся в виде сыпи.

Он отметил, что хотя больной корью может изначально не чувствовать признаков заболевания, в это время он может особенно активно заражать других людей. Специалист также предупредил, что, хотя корь, как правило, чаще встречается у детей, чем у взрослых, они все равно могут сильно заболеть и заразиться.