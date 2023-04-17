 

Доктор Абакумов рассказал о симптомах кори

17.04.2023, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В интервью инфекционист Олег Абакумов рассказал, что корь легко спутать с гриппом. Доктор напомнил, что это заболевание является очень опасным вирусом.

Если вирус кори распространяется через капли в воздухе, то шансы заболеть практически 100%. Врач сказал, что корь распространяется через слизистые оболочки и вызывает покраснение глаз, боль в горле и кашель. Абакумов перечислил дополнительные симптомы заражения корью: высокая температура, насморк, конъюнктивит. Также к признакам относится шелушение кожи, начинающееся в виде сыпи.

Он отметил, что хотя больной корью может изначально не чувствовать признаков заболевания, в это время он может особенно активно заражать других людей. Специалист также предупредил, что, хотя корь, как правило, чаще встречается у детей, чем у взрослых, они все равно могут сильно заболеть и заразиться.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06.22 / Ударился в религию и в свои 38 сидит у мамы на шее: как живет психически больной сын Костолевского

21.12.22 / Потеря ребенка, смерти мужей и одиночество: как жила знаменитая артистка Аросева

01.12.21 / Скандалы: Коттеджи, квартиры и казённый «лексус»

14.12.21 / “Омикрон” тоже убивает – первый летальный случай от нового штамма в Великобритании

30.05.22 / «Ананас», боковая коса и двойной хвост: очень простые прически для любительниц спорта

09.08.20 / Как работает китайская проституция

20.09.20 / Лукашенко запретил белорусам моложе 35 лет выезжать за границу

14.01.22 / Елена Подкаминская на съемках финального сезона сериала “ИП Пирогова”

12.08.22 / В США надеются, что «умное оружие» поможет снизить рост числа убийств

26.05.21 / Россия отдаст Беларуси деньги, полученные от перенаправленных через её воздушное пространство самолётов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика