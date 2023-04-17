Граждан начнут штрафовать за утечку их персональных данных

Минцифры предложило ввести штрафы для граждан, чьи персональные данные утекли из различных государственных и коммерческих сервисов.

Ведомство исходит из необходимости обеспечения целостности и безопасности критической национальной инфраструктуры, а также повышения компьютерной грамотности граждан.

Чиновники исходят из того, что если бы гражданин не предоставил сервисам свои персональные данные, то их бы не было в утечке. Таким образом, некоторые россияне умышленно раскрывают чувствительные сведения о себе, тем самым снижая обороноспособность страны, а следовательно, совершают госизмену и обязан ответить по закону за свою халатность.

– Чтобы законопослушные граждане не платили постоянно штрафы за утечки, мы обяжем все российские интернет сервисы хранить персональные данные только на Федеральном портале Госуслуги – сообщил министр Максут Шадаев.

Напомним, В России за 2022 год утекло более 667 млн записей с персональными данными — это в 4,5 раза больше населения страны. Каждая утечка по объему выросла на треть по сравнению с периодом годом ранее и содержала около 940 000 записей.

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