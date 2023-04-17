Коричневый сахар, вода и лимон: как сделать профессиональный воск для депиляции в домашних условиях

Каждая женщина так или иначе сталкивалась с необходимостью избавления от нежелательной растительности. Обычно такую работу проще всего провести в специальных салонах, однако с каждым годом услуги подобного рода становятся все более дорогими. Зная, как приготовить в домашних условиях воск для депиляции, можно самостоятельно выполнить такую процедуру и с легкостью избавляться от нежелательной растительности.

На первый взгляд, самостоятельное приготовление воска для депиляции может показаться чем-то сложным. Однако на деле не составит особого труда приготовить такое средство, с помощью которого можно надолго избавиться от нежелательной растительности. При этом обеспечивается качественный уход за кожей, получается избежать ее сильного раздражения. Удается удалить все волоски с кожи, причем качество проведенной депиляции ничем не хуже обращения в салон.

Что потребуется для восковой эпиляции

Для такой работы потребуется палочка от эскимо для нанесения на кожу приготовленного состава, ватные полоски и сам воск для эпиляции. Последний можно легко купить в специализированных магазинах косметики или приготовить его самостоятельно. Также может понадобиться пинцет, детская присыпка или кукурузный крахмал, лосьон после депиляции и очищающее средство для кожи.

Выбирайте качественный воск

Сегодня в продаже можно найти различные разновидности воска для депиляции, которые отличаются своей основой. При чувствительной коже рекомендуется отдавать предпочтение натуральному сахарному воску, причем сделать состав можно даже в домашних условиях.

Необходимыми ингредиентами для его приготовления будут вода, лимон и коричневый сахар. Использование сверхдорогого специализированного воска из магазинов косметики часто даже не требуется. Его можно приготовить самостоятельно, а такое самодельное средство ничем не будет отличаться от дорогого покупного.

Приготовление самодельного сахарного воска

Для приготовления самодельного сахарного воска для эпиляции понадобится две столовых ложки воды, один стакан коричневого сахара, а также выжатый из одного лимона сок. Необходимо в кастрюле смешать все ингредиенты и поставить ее на средний огонь. Воск следует постоянно помешивать, чтобы получить густую консистенцию, похожую на мед. Обычно достаточно 15-20 минут, в зависимости от мощности плиты и размера кастрюли. Далее приготовленный сахарный воск нужно снять с плиты и дать ему около 20 минут остыть и загустеть.

Использование покупного воска

В продаже можно найти как мягкий воск и сахарную пасту, так и специальные восковые полоски. Последними пользоваться проще всего, причем они занимают минимум места, их можно с легкостью использовать на отдыхе или в командировке. Сахарная паста обычно продается в твердом виде, поэтому перед использованием ее нужно будет обязательно разогреть. Мягкий воск станет отличным выбором для женщин с чувствительной кожей. Но при этом нужно будет позаботиться о наличии специальных ватных полосок, которые необходимы для качественного удаления лишней растительности.

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Правильная подготовка кожи

Качество выполненной процедуры будет во многом зависеть от правильности подготовки кожи к депиляции. В первую очередь нужно будет провести отшелушивание ороговевших чешуек. Для этого кожу обрабатывают мочалкой или влажной тканью. Также за несколько дней до процедуры депиляции можно воспользоваться сахарным скрабом. Это позволит удалить с кожи омертвевшие клетки и в последующем улучшит прилипание воска к волосам.

Наносить воск для депиляции следует на тщательно очищенную кожу. На ней не должно быть каких-либо лосьонов или масел. Именно поэтому обрабатываемые участки предварительно нужно будет вымыть с мылом и тщательно промыть водой.

Если волосы длиннее 5-6 мм, то их следует, по возможности, подстричь маникюрными ножницами. Длинные волоски удалить с помощью депиляции часто бывает невозможно. Поэтому их нужно обязательно укоротить. Также не лишним будет нанести на кожу тонкий слой детской присыпки, которая эффективно впитывает лишний жир и влагу. Подобное обеспечивает качественное прилипание воска к коже и, следовательно, гарантирует полное удаление всей имеющейся растительности.

Подготовка воска к использованию

Перед использованием воска для депиляции его нужно слегка подогреть. Для этого можно использовать специальные установки, но проще всего провести такую работу, поставив кастрюлю или небольшую емкость на 30 секунд в микроволновую печь. Далее нужно взять палочку от эскимо и нанести на нее небольшое количество воска, затем намазать его на внутреннюю сторону запястья. Это позволит убедиться, что состав не слишком горячий. Растопленный воск должен быть слегка растекающимся и мягким, но он не должен обжигать кожу.

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Нанесение воска на кожу

Наносить воск на кожу нужно секциями по 5 сантиметров, против направления роста волос. Нанесенный слой должен быть ровным и тонким. Нужно подождать около 10 минут, после чего сверху следует положить восковую полоску и аккуратно ее разгладить. Не стоит наносить слишком толстый слой, так как его удаление будет достаточно болезненным.

Удаляем полоску с воском и волосами

Для удаления полоски с воском и волосами нужно резким и сильным движением снять полоску по направлению роста волос, удерживая при этом второй рукой кожу. Если кожу не удерживать, то удаление волос будет более болезненным. Движения должны быть максимально быстрыми и резкими, что позволит убрать все растущие волоски на коже. Затем нужно нанести успокаивающий спрей после депиляции. Это необходимо, чтобы запечатать фолликулы, снять воспаление и удалить остатки воска.

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Правильный уход за кожей после депиляции

Правильный уход за кожей после депиляции позволит избежать покраснения и воспаления. В первую очередь нужно позволить коже дышать, поэтому не следует использовать какие-либо дезодоранты и лосьоны. Также нужно постараться воздержаться от ношения обтягивающей одежды. Некоторое время после депиляции следует избегать использования горячей воды. Поэтому не посещайте сауну, не принимайте душ и ванну. Обычно такая рекомендация по исключении ванной и душа актуальна в первые 24 часа. Это позволит избежать появления инфекции и раздражения кожи.

Через 12 часов после проведенной процедуры депиляции необходимо аккуратно отшелушить кожу, для чего можно использовать как специальный скраб, так и щетку с мягкой щетиной. Проведенное отшелушивание позволяет также предупредить появление вросших волос, которые следует обязательно удалять. Проще всего избавиться от них с помощью пинцета или же мягкой щетки, которой удаляют все ороговевшие частички кожи. После такой процедуры отшелушивания следует нанести на кожу ног, руки или тело увлажняющий крем.

Как избежать раздражения

В определенных случаях, даже если правильно проводить такую процедуру депиляции, все же появляются раздражение, зуд и покраснение. В особенности подобное характерно для выполнения такой процедуры в областях с максимальной чувствительной кожей, таких как верхняя губа, лицо, спина и грудь.

В подобном случае следует либо попробовать другой воск, либо же обеспечить максимально возможный уход после проведения такой депиляции. Это позволит свести к минимуму высыпания, быстро избавиться от воспаления и зуда.