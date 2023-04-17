Мнение: Гуманная европейская тюрьма, коррупция Шрёдингера и британское уголовное право

1. В соцсетях давно уже гуляют мемы на тему «смотрите, какие комфортные камеры в европейских тюрьмах, какие там столовые славные, хотел бы я там жить». В девяностые даже ходила городская легенда, что русские приезжают в Европу, бьют полицейского в морду, а потом наслаждаются отпуском в местной комфортабельной тюрьме. Практика, как это обычно и бывает, отличается от мемов. Вот история русского естествоиспытателя, который на собственной шкуре сравнивает опыт пребывания в российских и французских тюрьмах (ссылка):

2. Блогер Вячеслав Охлопков, ветеран МВД, пишет, что все методы оценки уровня коррупции ненадёжны. Мы не знаем реальный уровень коррупции в стране — это не тот вид преступлений, который можно сколько-нибудь точно учесть.



Статистика не учитывает скрытые случаи коррупции, экспертная оценка также может быть субъективной, а опросы общественного мнения могут быть неправильными из-за того, что люди часто делают выводы на основе фильмов и новостей, а не реальных событий. Даже когда обыватели сталкиваются с коррупцией лично, они не всегда могут оценить ситуацию в целом и правильно сравнить её с зарубежными реалиями. Цитирую фрагмент (ссылка):



…по личному опыту – мнение моих знакомых и информация в СМИ (если это считать общественным мнением) практически не совпадали с известной мне по долгу службы информацией о коррупции (в том числе и в МВД). Я имел доступ к информации о многих разработках и могу судить о их освещении в местных СМИ и обществе. Активное обсуждение начиналось только после привлечения фигурантов к уголовной ответственности. Обличительная риторика в СМИ и соцсетях – свобода СМИ позволяет многое – практически никогда не подтверждалась, но явно влияла на представление населения о распространенности коррупции…

3. Блогер monetam цитирует рассказ юриста Дмитрия Гололобова про британскую систему уголовного права (ссылка):

В качестве хорошего примера возьмите современное английское уголовное право и процесс. Буквально пара достаточно принципиальных моментов, которые при попытке “переноса” в российскую правовую действительность вызвали бы безусловный шок и глубокую кому у российских юристов и правозащитников.

Безусловное смягчение наказания на 30% при раннем признании вины. Казалось бы – чего лучше – привели тебя в полицию, сразу признал вину и моментально – минус 30% от максимального срока. И это без учета всех остальных смягчающих обстоятельств. То есть, даже при достаточно тяжких преступлениях весьма высока вероятность, что ты не сядешь. Особенно – в первый раз. Однако, как следствие, многие чтобы просто не вязаться с уголовной системой, признают вину и получают штраф или условный срок. Один пенсионер за убийство жены получил 7 лет (выход на УДО по половине срока). Показатели растут, полиция очень довольна. Жертвы преступления, правда, нет. А вот хотели бы вы подобное нововведение в России?

Частичное отсутствие презумпции невиновности. Это в России мудрые адвокаты убеждают своих клиентов молчать, не давать показаний и “сразу уходить на 51” (для непосвящённых – статься Конституции, согласно которой никто не должен давать показаний против себя). В Англии – не так. В Англии посчитали, что так преступником будет слишком вольготно. Так что, если ты забыл упомянуть на первом допросе важное для своего оправдания обстоятельство и не можешь это как-то обосновать, потому суд тебе его использовать просто не разрешит. Не очень так что придумаешь со своим адвокатом подходящую “линию защиты”. И 51 статьи Конституции как бы нет. Потому, что нет Конституции.

Предоставление бесплатной юридической помощи только если ты особо нуждающийся. В России даже олигарх из первой десятки Форбс имеет на право на бесплатного адвоката. Не хочет платить за адвоката – ему дадут. Да, уважаемые коллеги по назначению согласно СМИ не всегда ответственно относятся к своим обязанностям, но помочь могут. Особенно, если совсем немного заплатить. А в Британии бесплатный юрист положен только если ты очень-очень бедный – есть для определения “бедности” специальные тесты. А при стоимости местных юридических услуг платить своему адвокату самому значит просто потратить все накопления на старость.

Компенсации за уголовное преследование при оправдательном приговоре. Да чего уж там – нет их в Англии. Просто нет. Поэтому уголовное преследование, которое в Британии так неторопливо и может длиться годами, столь разрушительно для рядового гражданина, особенно, если он профессионал в финансовой, правовой или учебной сфере. Он теряет работу, профессиональную репутацию, все накопления на адвокатов, часто – семью и, даже будучи полностью оправданным, не получает ровно ничего. Политика государства такая. Да, можно вопить, что в России все ещё хуже, но вот лично я знаю пару десятков юристов, которые будучи под серьёзным уголовным преследованием, продолжали практиковать и практикуют до сих пор.