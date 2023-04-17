 

Российский нарколог рассказывает о вреде электронных сигарет

17.04.2023, 17:25, Разное
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Нарколог Петров электронные сигареты также вредны, как и обычные сигареты.

Автор отметил, что электронные сигареты не менее вредны, чем обычные, так как содержат пропилен и глицерин, которые при переизбытке могут отравить человека. Петров заявил, что “при нагревании образуется глицерин, пропиленгликоль и формальдегид – вещества, вызывающие рак и болезни сердца”.

Доктор подчеркнул, что также опасны металлы, содержащиеся в электронных сигаретах, такие как никель, свинец и хром. Воздействие некоторых элементов в высоких концентрациях может вызвать респираторные и сердечно-сосудистые заболевания. Доктор подчеркнул, что “количество металлов, обнаруженных в вейпах, может быть даже больше, чем в табачных изделиях”.


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