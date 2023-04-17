Мнение: О рукотворной катастрофе в Германии… Докатились?

Это и правда — чудесное. Сложно представит, что одна из самых образованных и во всех смыслах культурных наций опустилась до такого… мракобесия в XXI веке. Но немцы сделали это!

Да ещё и момент выбрали самый «подходящий».

Что с ними случилось?

В ночь с субботы на воскресенье, когда православные праздновали Пасху, Германия отключила от электросети последние три остававшихся в стране атомных электростанции. Давнее решение, принятое под давлением «зелёных» после громкой аварии на японской АЭС «Фукусима» воплощено в жизнь, невзирая на изменившиеся обстоятельства. И на то, что Франция и Финляндия, наоборот, увеличивают капиталовложения в атомную энергетику в надежде сократить вредные выбросы в атмосферу и сделать электроэнергию более дешёвой. К слову, многие немцы, — судя по опросам общественного мнения, таких большинство, — считают это ошибкой, потому что атомные станции чище (и дешевле) станций, работающих на угле, мазуте, и даже на газе. Но правящая «светофорная» коалиция, где зелёные активисты получили значимые портфели, решила не поддаваться «мнению толпы».

Говоря по правде, электричество, получаемое на АЭС, является самым дешёвым.

Собственно говоря, основной компонент его себестоимости – кредиты на постройку атомных станций. Что при разумной политике государства могло бы стать весьма недорогим предприятием. Но стало в Европе дорогим как раз под давлением «зелёных», защищавших близкие их сердцу ветряные мельницы. В смысле — генераторы.

Благодаря их пропаганде в общественном сознании первое место занимают издержки, связанные с авариями на АЭС. Чернобыльская катастрофа показала, как дорого может обойтись мирный атом, когда он выходит из-под контроля. Инцидент на «Фукусиме» воскресил эти страхи, придав им новый вектор. В конце концов, если персонал атомных станций можно контролировать, а на реакторах усилить защиту от дурака, то природные катаклизмы ни предсказывать, ни побеждать человечество пока не научилось. Правда, к Германии ни первое, ни второе отношения не имеет. Но…

По большому счёту, радиофобия, в сущности, ничем не лучше страха перед полётами на самолётах. Однако, адепты зелёной энергетики очень ловко играют на этом полуживотном чувстве. И это роднит их со всеми прочими служителями культа – те тоже умело используют инфантилизм и темноту широких народных масс. Но если священники в худшем случае обирают лишь паству, то зелёные перекладывают издержки своей пропаганды на всё общество. Например, той же Германии, чтобы не остаться без электричества, пришлось расконсервировать несколько электростанций, работающих на угле. И это при том, что ФРГ и без того лидирует в #ЕС по выбросу в атмосферу парниковых газов.

Однако эти неудобные темы нынешние немецкие лидеры полностью игнорируют. Вице-канцлер, министр экономики и климата и по совместительству председатель Партии зелёных Роберт Хабек заявил, что к 2030 году Германия должна производить до 80% электроэнергии из возобновляемых источников. Расчёты показывают, что для этого понадобится строить по 4-5 ветряных турбин в день в течение нескольких лет, а за весь прошлый год их построили лишь 551. Но это не смущает соруководителя правящей коалиции.

Как не заботит его и сомнительная надёжность ВИЭ. Замена ими электричества с АЭС вовсе не так проста и безобидна, как некоторым представляется. В отличие от атомной генерации, обеспечивающей стабильное производство электроэнергии в любых условиях, ветряки и батареи зависят от погоды. Облака, туманы, осадки, штили, шторма – всё влияет на конечный результат. А предсказывать эти стихии у человечества получается крайне слабо пока. В результате, во-первых, приходится строить ветряные и солнечные электростанции с запасом на случай непогоды. И, во-вторых, при перепроизводстве электричества в погожие деньки глушить другие источники генерации, а также перенаправлять излишки на экспорт. То есть, возрастает нагрузка на передающие сети, причём в колебательном режиме. Это усиливает риски аварий, чреватых блэкаутами. А с ростом доли нестабильных источников возникают дополнительные провалы и пики мощности, которыми надо как-то управлять. Не самая простая задача, надо сказать. И #кризис в Техасе, когда миллионы домохозяйств оказались не только без света, то также без тепла и воды, показал цену ошибки.

В Берлине, правда, уверяют, что «ситуация с энергией полностью под контролем». Мол, немецкие газовые хранилища заполнены по максимуму, и создана вся необходимая инфраструктура для приёма сжиженного природного газа из США, который заменит российские поставки по трубопроводам. Однако о цене вопроса в виде выросших коммунальных счетов и подавленной промышленной активности предпочитают скромно умалчивать, раздавая субсидии домохозяйствам. Хотя тушить пожар деньгами — так себе идея.

Словом, власти ФРГ сами сделали всё, чтобы в энергосистеме страны разразился «идеальный шторм» при малейшем сдвиге параметров. Например, погодных условий. Или по причине случайной аварии на какой-нибудь трансформаторной подстанции. Риски таких событий возрастают, и только слепые этого не видят. Плюс уже при доле ветрогенерации в энергобаоансе более 20% возникают проблемы со статической устойчивостью… То есть частоту тока начинает болтать. И все эти издержки ложатся на потребителей.

Похоже, немцы таки решились на энергетическое самоубийство.

Но зачем?

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