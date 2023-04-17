Госпитали несут потери

Из-за бюрократических ошибок в медучреждениях военнослужащие не могут получить обещанные Путиным деньги.

Ситуация с выплатами за ранение оставляет желать лучшего. Как минимум — в Свердловской области. По словам Максима Иванова, депутата-единоросса Государственной думы РФ, к нему постоянно обращаются военнослужащие, раненные на территории Украины в ходе специальной военной операции, которым долгое время не удается получить положенную по закону выплату за ранение. Причина одна: опять где-то между госпиталем и военной частью затерялись нужные справки.

Как отметил депутат, раньше потерей справок грешил в основном ростовский госпиталь, сегодня же география медучреждений, теряющих необходимые для получения денег документы, расширилась: к ростовскому присоединились госпитали из Москвы, Питера и Екатеринбурга.

«Готовлю уже четвертый по счету запрос в адрес военной прокуратуры, — сказал Максим Иванов. — В нем восемь фамилий. С надзорным ведомством будем разбираться, куда подевались справки раненых бойцов: или опять госпиталь «проворонил», или военная часть потеряла».

Из-за потерянных или неверно оформленных справок о ранении вернувшиеся из Украины некоторые солдаты и офицеры не могут подать рапорты командиру части и получить выплаты.

История эта длится с начала СВО, с тех пор как в марте прошлого года Владимир Путин заявил, что каждому раненному в Украине военнослужащему РФ будет выплачено по три миллиона рублей.

Еще в феврале депутат Иванов сообщал, например, о военном из Новоуральска, который лечился в военном госпитале Анапы и не смог получить выплату: госпиталь «где-то потерял справку». Невьянский военком запрашивал информацию по справке, но так ее и не получил. Единоросс обратился к главному военному прокурору России, после чего и справка нашлась, и деньги раненому выплатили. Но проблема по-прежнему остается у других военнослужащих.

Истории с отказом в выплатах за ранение встречаются по всей России. Как сообщал «Военный омбудсмен», Заозерский гарнизонный военный суд отказал троим морпехам Северного флота в выплате трех млн за ранение из-за отсутствия справок из госпиталя.

Медучреждение посчитало травмы «не страховым случаем». Северный флотский военный суд в апелляции встал на сторону военных. Добиваться выплат приходится через суд, но не у каждого военнослужащего после ранения есть на это силы и средства.

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

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