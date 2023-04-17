 

Госпитали несут потери

17.04.2023, 16:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Из-за бюрократических ошибок в медучреждениях военнослужащие не могут получить обещанные Путиным деньги.

Ситуация с выплатами за ранение оставляет желать лучшего. Как минимум — в Свердловской области. По словам Максима Иванова, депутата-единоросса Государственной думы РФ, к нему постоянно обращаются военнослужащие, раненные на территории Украины в ходе специальной военной операции, которым долгое время не удается получить положенную по закону выплату за ранение. Причина одна: опять где-то между госпиталем и военной частью затерялись нужные справки.

Как отметил депутат, раньше потерей справок грешил в основном ростовский госпиталь, сегодня же география медучреждений, теряющих необходимые для получения денег документы, расширилась: к ростовскому присоединились госпитали из Москвы, Питера и Екатеринбурга.

«Готовлю уже четвертый по счету запрос в адрес военной прокуратуры, — сказал Максим Иванов. — В нем восемь фамилий. С надзорным ведомством будем разбираться, куда подевались справки раненых бойцов: или опять госпиталь «проворонил», или военная часть потеряла».

Из-за потерянных или неверно оформленных справок о ранении вернувшиеся из Украины некоторые солдаты и офицеры не могут подать рапорты командиру части и получить выплаты.

История эта длится с начала СВО, с тех пор как в марте прошлого года Владимир Путин заявил, что каждому раненному в Украине военнослужащему РФ будет выплачено по три миллиона рублей.

Еще в феврале депутат Иванов сообщал, например, о военном из Новоуральска, который лечился в военном госпитале Анапы и не смог получить выплату: госпиталь «где-то потерял справку». Невьянский военком запрашивал информацию по справке, но так ее и не получил. Единоросс обратился к главному военному прокурору России, после чего и справка нашлась, и деньги раненому выплатили. Но проблема по-прежнему остается у других военнослужащих.

Истории с отказом в выплатах за ранение встречаются по всей России. Как сообщал «Военный омбудсмен», Заозерский гарнизонный военный суд отказал троим морпехам Северного флота в выплате трех млн за ранение из-за отсутствия справок из госпиталя.

Медучреждение посчитало травмы «не страховым случаем». Северный флотский военный суд в апелляции встал на сторону военных. Добиваться выплат приходится через суд, но не у каждого военнослужащего после ранения есть на это силы и средства.

Изольда Дробина,
собкор «Новой» на Урале

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09.21 / Экономим воду и быстро чистим. Как приготовить яйца без воды

03.01.22 / Мнение: Что такое ВОУКИЗМ

20.01.22 / Российский препарат «Лонгидаза®» получил патент на территории Индии

31.03.22 / Алеся Кафельникова объяснила, почему ее 8-месячная дочь живет с бабушкой

30.07.22 / Курган надеется построить новую гостиницу с капитальными вложениями в 200 миллионов рублей

09.02.21 / Вместо Кирилла Серебренникова: Алексей Агранович назначен худруком “Гоголь-центра”

01.03.22 / Будет ли Китай соблюдать санкции? Ответ очевиден

14.11.22 / Мнение: Зачем Зеленский приехал в Россию?

20.12.21 / Сына Павла Астахова отправили под домашний арест

28.02.23 / Попавший под санкции Газманов распрощался с недвижимостью в Европе: Цинично

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]ail.com

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика