АВТОВАЗ и УАЗ совместно выпустят новую легковую модель

Автомобильные заводы в Тольятти и Ульяновске работают над новой совместной моделью, которая будет выпускаться сразу на двух промплощадках.

Ожидается, что легковой автомобиль получит богатую гамму кузовов (два) и будет доступен по социальной цене от 1,920,000 рублей.

Новинка объединит в себе лучшее от обоих заводов: легендарное качество УАЗ и передовые технологии АВТОВАЗ. Что же касается дизайна, то в пресс-релизе только упоминается о том, что он будет выполнен «в современных восточных традициях».

В ближайшее время автопроизводители отрабатывают производственный цикл, включая такие ответственные операции, как наклейка декоративных и маркировочных элементов, составление актов приёмки и отгрузки и не только.

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