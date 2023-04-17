Кардиолог Савонина заявила, что аритмия после еды является поводом обратиться к врачу

Кардиолог Ольга Савонина пояснила о заболеваниях, которые могут вызвать аритмию после еды. В интервью она отметила, что учащенный пульс может не быть признаком серьезного заболевания сердца.

Врач Савонина посоветовала людям, испытывающим учащенное сердцебиение после еды, пройти обследование. Эксперт отметила, что если учащенное сердцебиение связано с приемом пищи, важно проконсультироваться не только с кардиологом, но и с гастроэнтерологом.

Аритмия может указывать на заболевания желудочно-кишечного тракта. Она объяснила, какие заболевания проявляются таким образом. Диафрагмальная грыжа (ГАПД) – это состояние, при котором диафрагма пищевода выпячивается наружу. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Специалисты объяснили, что прохождение пищи по пищеводу может оказывать давление на определенную область сердца. Со временем это может привести к аритмии. У людей, страдающих ГЭРБ, может быть затронута область сердца, прилегающая к нижней части пищевода.