Скандалы: «Охота за сокровищами провалилась»

Почему Запад не смог украсть российские деньги

Весь последний год на Западе идёт грандиозная охота за сокровищами. На кону, пожалуй, самый большой клад за всю историю человечества — почти 300 миллиардов долларов. Российские золотовалютные резервы, которые США и Евросоюз заморозили после начала СВО на Украине. Но вот что интересно. Деньги есть. И формально они находятся на пиратском «острове» — то есть в западных банках, финансовых учреждениях, да и просто в их юрисдикции. Однако «выкопать» их никак не получается.

По двум причинам: из-за отсутствия инструментов и из-за нежелания отвечать за последствия раскопок.

Казалось бы, с инструментами проблем быть не должно. Всего-то и нужно, что взять и снять с замороженных счетов — например, через соответствующее судебное решение какого-нибудь окружного американского суда. Собственно, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и говорит, что они так будут снимать. Снимать — и отправлять деньги на поддержку киевскому режиму. Мол, первые пять миллионов долларов уже пошли по этому маршруту.

Однако проблема в том, что её слова касаются лишь замороженных частных активов. То есть денег, принадлежащих компаниям или физлицам из России, а не российскому государству. Их действительно возможно изъять через суд. Что же касается государственных денег — золотовалютных резервов Центробанка, оказавшихся в американской юрисдикции, — то они неприкосновенны согласно даже не международным, а американским законам. И госпожа Нуланд сказала, что Белый дом с Конгрессом продолжат искать способы их изъятия.

Варианты изъятия денег РФ

Проблема лишь в том, что они ищут эти способы уже почти год. И за этот год, по сути, нашли лишь два более-менее приемлемых варианта. Первый — это если Россия объявляет войну Соединённым Штатам или наоборот. Тогда российские деньги можно реквизировать. Правда, возникает вопрос, кому они будут после этого нужны в мире, разрушенном ядерными ударами?

Второй вариант условно называется «Гуайдо». Соединённые Штаты могут украсть российские сокровища, попытавшись провернуть венесуэльский вариант цветной революции, через многоходовку. Признав главой Российского государства какого-нибудь лидера несистемной оппозиции, находящегося в их руках. После чего номинально передать ему замороженные деньги — и у него уже забрать их на свои нужды. То есть плюс-минус то же самое, что они сделали в своё время с Венесуэлой. Правда, здесь есть несколько сложных моментов. Подобный вариант слишком скандален, да и реализовать его можно лишь через год.

Да, отдельные конгрессмены и эксперты предлагали и другие варианты. Например, изъять российские сокровища через применение процедуры наделения американского президента специальными полномочиями. Однако эти варианты признаны слишком опасными и рискованными, прежде всего для самой американской системы, которая и без того переживает кризис, а так вообще пойдёт вразнос.

Собственно, европейцы прошли тот же путь поиска инструментов для изъятия денег, как и американцы. Правда, продвинулись на нём дальше — до стадии принятия факта, что изъять эти деньги не получится. Поэтому, если верить немецким СМИ, Европа смирилась с тем, что после окончания СВО деньги придётся вернуть России. И максимум, что сейчас там рассматривается, так это временное вложение средств в какие-то долгосрочные облигации с дальнейшим перечислением процентов по ним (то есть не самих российских государственных активов, а именно процентов по ним) Украине. Но даже у этого плана есть свои противники. Ведь если деньги прогорят, то отвечать придётся тем европейским субъектам, которые ими владели.

И в этой ситуации всё, что сейчас остаётся западным политикам, — это пытаться использовать данные замороженные деньги как средство шантажа. Намекать Москве на то, что они вот-вот изобретут какой-нибудь суперхитрый способ украсть эти деньги. Тем самым — пугать Россию и заставлять её идти на какие-то уступки ради пусть даже номинального сохранения своих денег в промежуточном замороженном состоянии.

Вот только эта простая схема шантажа уж очень легко читается. Москва на неё не купится. А что касается клада, то пусть пока полежит. Потом, рано или поздно, заберём.

Геворг Мирзаян

Фото: Скандалы.ру

Оригинал материала: “Лайф”