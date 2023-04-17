Новый кроссовер Volkswagen T-Cross 2023 засняли на испытаниях

В Сети опубликовали фотографии нового кроссовера Volkswagen T-Cross, который сменит поколение, выпущенное в 2019 году.

В настоящее время кроссовер проходит тестовые испытания. В свою очередь, эксперты прогнозируют, что новинка Volkswagen T-Cross выступит конкурентом для Skoda Kamiq и Nissan Juke. Автомобиль обладает заниженными бамперами, видоизмененной радиаторной решеткой и стильными ходовыми огнями. Отличить новинку не составит труда по задним фонарям и бамперу.

В салоне установят крупный 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Под капотом кроссовера расположен 1-литровый бензиновый агрегат с турбиной на 109 л.с. мощности. Также в продаже появится модель с 1,5-литровым агрегатом, который выдает 148 л.с. мощности. Остальные детали пока засекречены разработчиками.