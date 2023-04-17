 

«Ленин жив!» – Зюганов отметил красную Пасху в мавзолее

17.04.2023, 14:53, Разное
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В минувшее воскресенье лидер КПРФ провел коммунистическую пасхальную службу в мавзолее Ленина.

Главный коммунист России прибыл на мероприятие после участия в богослужении в храме Христа Спасителя накануне.Свое выступление Геннадий Зюганов начал с пролетарской проповеди и призвал всех рабочих и крестьян беречь наследие вождя мирового пролетариата. Глава КПРФ пообещал, что время Ленина еще придет и он когда-нибудь, возможно, даже воскреснет.

– Дорогие товарищи и товарки! От всей души поздравляю вас с этим коммунистическим праздником. Почему мы называем этот праздник коммунистическим? Потому что Иисус Христос был первым коммунистом на земле и спустя века передал свое дело товарищу Ленину, — сказал Зюганов. — Только Ленин смог избавить нас от уродливого ярма царизма, частной собственности и прочей сволочи. Великая страна, созданная им, была разрушена западными империалистами и их меченой шельмой. Но история, как известно, движется по спирали, почти как штопор. Так что новый Ленин скоро появится на горизонте. Ленин жив!.

После этих слов рука хозяина мавзолея слегка задрожала и немного сдвинулась с места. Некоторым присутствующим даже показалось, что тело Ленина вот-вот придет в движение, но природа якобы божественного чуда оказалась проста. «Метро-2», — объяснил кто-то из сотрудников метрополитена, пришедших на мероприятие.В остальном пасхальное мероприятие коммунистов прошло без происшествий и закончилось дискотекой хитов Аллы Пугачевой и Верки Сердючки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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