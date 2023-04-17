Женщина получила печальный опыт после проведения процедуры по подтяжке лица

Стал известен один из страшнейших случаев проведения операции по подтяжке лица, в котором пациентка получила не красивую внешность, а длительный и довольно болезненный процесс послеоперационного восстановления.

Пугающий случай зафиксирован в одной из турецких поликлиник у британской предпринимательницы, которая пояснила свою историю подписчикам в сети.

Оказалось, что после операции у пациентки возникло сильнейшее обезвоживание всего организма, из-за чего жительница выпила большое количество жидкости, что вызвало у нее впоследствии очень сильную отечность.