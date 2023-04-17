 

Женщина получила печальный опыт после проведения процедуры по подтяжке лица

17.04.2023, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стал известен один из страшнейших случаев проведения операции по подтяжке лица, в котором пациентка получила не красивую внешность, а длительный и довольно болезненный процесс послеоперационного восстановления.

Пугающий случай зафиксирован в одной из турецких поликлиник у британской предпринимательницы, которая пояснила свою историю подписчикам в сети.

Оказалось, что после операции у пациентки возникло сильнейшее обезвоживание всего организма, из-за чего жительница выпила большое количество жидкости, что вызвало у нее впоследствии очень сильную отечность.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05.21 / ДОКУМЕНТ: “О работе и поведении агентуры из числа епископата”

17.01.23 / Le Figaro – Франции и Германии нужно до пятницы решиться на поставку танков Украине

25.09.22 / Предотвращает признаки преждевременного старения: чем еще полезны листья моринги для здоровья кожи

16.09.21 / Вода для варки не нужна. Лайфхак по приготовлению яиц вкрутую

10.03.23 / Армейские ботинки никогда не выходят из моды: безупречные образы на любой сезон

19.06.21 / Ключи от машины на прикроватной тумбочке, мужские ботинки у двери: как отпугнуть злоумышленника, если вы живете одна

23.09.22 / “Ничего не бойтесь”: Володин пообещал поддержать решение жителей Донбасса войти в состав РФ

22.08.21 / Легкие стеганые и не только: какие куртки особенно актуальны этой осенью

15.12.22 / Die Welt – проект по созданию европейского истребителя нового поколения грозит стать «большим позором»

25.07.20 / Ученые: Гигантские дюны на поверхности Марса перемещаются

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика