 

“Вызов-2″ будет снят на Луне”: сенсационное заявление Эрнста о продолжении фильма с Пересильд

17.04.2023, 14:33, Новости дня
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Фильм “Вызов”, который 20 апреля стартует в прокате, вне всякого сомнения, можно считать главной премьерой года. Никто в мире не делал еще ничего подобного! Он был снят на борту МКС в 400 км от Земли. По сюжету
торакальный хирург Женя (Юлия Пересильд) за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Удастся ли ей справиться с испытаниями? Сможет ли она преодолеть неуверенность и страхи? Получится ли у нее провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым?

Бюджет картины приближается к 1 миллиарду. Если прокат будет успешным, то фильм ждет продолжение.

“Мы планируем полетать на Луну, чтобы снимать “Вызов-2″, – сообщил продюсер Константин Эрнст. Желательно тем же составом”. “Возьмите меня, пожалуйста (улыбается)“, – обратился он к съемочной группе.

Напомним, запуск российского космического аппарата “Луна-25” с учетом астрономического “окна” в 2023 году запланирован на 13 июля 2023 года, как заявили ранее в “Роскосмосе”.А в 2025-м или 2026-м НАСА планирует высадить на Луне двух астронавтов, в том числе женщину.

Юлия Пересильд часто спрашивают, видела ли она в иллюминаторе инопланетян. “Я не могу ответить на этот вопрос, потому что подписала документ о секретности”, – туманно отвечает актриса.


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