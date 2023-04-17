Скандалы: Винишко раздора

Как Бузова перешла дорогу авторитетному банкиру и теперь у неё требуют 100 млн

На певицу Ольгу Бузову подала иск на миллион евро компания – дистрибьютор алкогольных напитков «Глобал вайн дистрибьюшн». Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём телеграм-канале. Речь идёт о возмещении ущерба, который нанесли фирме Бузова и представляющий её интересы музыкальный лейбл «Арчер мьюзик продакшнс». Иск якобы зарегистрирован по месту прописки певицы — в Приморском районном суде Санкт-Петербурга.

Несколько лет назад виноторговцы договорились с «Арчер мьюзик» о продаже винного напитка с именем Бузовой. По словам представителя истца, «Глобал вайн дистрибьюшн» заключила лицензионный договор на использование товарного знака, а «Арчер мьюзик Продакшнс» обязалось в счёт своего вознаграждения осуществлять рекламную поддержку по продвижению товаров и услуг, реализуемых под товарным знаком, заключить с Бузовой соглашение о продвижении алкогольной продукции, используя её имя и образ в СМИ.

Уже тогда пресса писала, что затея не удалась, винный напиток продавался плохо, и в итоге в апреле 2020 года Бузова отозвала согласие на использование своих изображений и имени на бутылках. Дистрибьютору алкоголя якобы пришлось изымать из продажи поступившие в розницу партии напитка и заниматься дорогостоящей утилизацией.

Фирма ожидаемо обратилась в суд и попросила взыскать с ответчиков в счёт понесённых убытков 1 150 000 евро и расходы по утилизации продукции на сумму ещё 1,6 млн рублей.

Соответствующие документы на сайте суда пока отсутствуют, зато Лайф нашёл ещё один иск виноторговцев, зарегистрированный пятого апреля этого года в Арбитражном суде Москвы. Ответчиками выступают всё те же Ольга Бузова и «Арчер мьюзик». Сумма иска — 1,15 млн рублей. Итого, если перевести евро в рубли и прибавить другие иски, получается, что Бузова и её партнёр «Арчер мьюзик» должны дистрибьютору 106,5 млн рублей.

Кто такой Юрий Глоцер и как Бузова связана с его семьёй

«Глобал вайн дистрибьюшн» — это фирма, принадлежащая семье банкира, бывшего руководителя банка «БФГ-кредит» и просто авторитетного бизнесмена Юрия Глоцера. В 2016 году, после того как в банке заметили «дыру» в 47,5 млрд рублей, Центробанк лишил «БФГ-кредит» лицензии, а в отношении Глоцера завели уголовное дело о растрате. Тогда же банкир подался в бега и сейчас якобы скрывается на Украине. По сообщениям СМИ, там он мог получить политическое убежище в 2021 году.

«Глобал вайн» учредил младший сын скандального банкира Марк Глоцер. Он родился в Кёльне в 1993 году и больше известен за рубежом, чем в России. 30-летний миллионер на Западе имел славу плейбоя и ловеласа. Известно, что он близко дружил с бывшими участницами телепроекта «Дом-2» Викторией Боней, которая в своём инстаграме* в 2013 году даже пыталась его женить, и… Ольгой Бузовой.

Почему немцы судились с фирмой Глоцера

«Глобал вайн дистрибьюшн» ранее называлась «БФГ дистрибьюшен». Официально зарегистрированная в 2016 году фирма во все годы своего существования является убыточной. В 2021 году её чистая прибыль ушла в минус аж на 122 млн рублей.

Спустя несколько дней после разрыва контракта с Ольгой Бузовой виноторговцы в свою очередь разорвали договор со своим европейским поставщиком — Cheers Beverage Distribution GmbH. Эта немецкая фирма с головным офисом в Берлине имеет свои корни, как ни странно, в Кёльне. Её учредители — земляки Марка Глоцера — Даниэль Дмитрюк и Джонатан Гуткин. Оба вместе со своей роднёй в друзьях у Марка в «Фейсбуке»*.

Получив уведомление о разрыве договора, немцы тут же обратились в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа и выкатили иск к «Глобал вайн» на 4,3 млн евро за неисполнение объёма заказа, отказа от дальнейшего исполнения обязательств и за расторжение контракта. После годовой судебной тяжбы суд присудил российскому дистрибьютору оплатить штраф немцам в размере всего 200 тыс. евро. По нынешнему курсу это 18 млн рублей — в 6 раз меньше, чем виноторговцы требуют с Бузовой.

* Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”