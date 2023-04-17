Пикапы Toyota Hilux в РФ стали доступнее на 2 млн рублей

В РФ начали резко подешевели японские пикапы Toyota Hilux, поставляемые по параллельному импорту.

На момент начала продаж их цена составляла около 5 миллионов рублей, однако теперь приобрести новинку можно за 4,35 млн рублей. Напомним, под капотом пикап Toyota Hilux установлен 2,4-литровый агрегат, который выдает 150 л.с. мощности. Речь идет о модификации, выпущенной для европейского рынка. Однако в Тюмени зафиксирована самая низкая цена на модель – 4,2 млн рублей.

Вместе с тем покупатели также могут оформить предварительный заказ, при котором цена пикапа Toyota Hilux составит от 3 миллионов рублей. Пока остальные модели не отправляют на прямую на российский рынок.