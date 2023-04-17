Астрологи советуют Овнам использовать терпение для обольщения: любовный гороскоп с 17 по 23 апреля

Третья неделя апреля 2023 года обещает стать весьма продуктивной в плане личных взаимоотношений с людьми. Независимо от того, хотите ли вы улучшить связь с нынешней второй половинкой или завоевать внимание нового партнера, удача будет сопутствовать вам, если вы будете придерживаться рекомендаций астрологов. Каких именно – читайте в нашем любовном гороскопе.

Овен

Одиноким Овнам на этой неделе стоит воспользоваться одним из самых эффективных инструментов обольщения – терпением. Если вы не будете переходить личные границы во время общения с понравившейся личностью, то сможете произвести на нее хорошее впечатление.

Семейные Овны столкнутся с неожиданной ситуацией, которая произойдет в их жизни в первый раз. Паниковать не стоит, ведь любые изменения окажутся крайне полезными для вашей пары. Не стесняйтесь попросить совета у родителей или других представителей старшего поколения.

Телец

Тельцу, находящемуся в поисках второй половинки, в период с 17 по 23 апреля предстоит столкнуться со стрессовой ситуацией. Рекомендуется изучить поведение окружающих людей в этот момент – это позволит вам подобрать ключик к тому сердцу, которое вам небезразлично.

Те же Тельцы, которые уже находятся в отношениях, рискуют столкнуться с тем, что их партнер будет без настроения большую часть недели. Чтобы исправить это, уделяйте второй половинке больше знаков внимания – даже небольшой подарок может помочь вернуть угасшие чувства.

Близнецы

Близнецы на этой неделе рискуют столкнуться с последствиями своих поступков, поэтому данный период окажется не самым удачным для поиска второй половинки. Вместо этого астрологи советуют сосредоточиться на саморазвитии, уделяя особое внимание избавлению от вредных привычек.

Чтобы наладить отношения со второй половинкой, Близнецам следует сохранять честность в отношениях с партнером. Если вы будете пойманы на лжи, то значительно усугубите свое положение. Также разлад в отношениях может произойти из-за нехватки денежных средств.

Рак

В третью неделю апреля Рак испытает на себе последствия негативного влияния звезд на свою энергетику. Отношения с людьми усложнятся, а значит, достигнуть амурных целей не удастся. Впрочем, ситуация начнет постепенно меняться после четверга, когда состоится гибридное солнечное затмение.

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В отношениях с мужем или женой Рака ожидает множество приятных моментов на этой неделе, однако расслабляться не стоит. Старайтесь подмечать каждую мелочь, которая даст вам повод, чтобы проявить свою любовь ко второй половинке. Это поможет вам еще сильнее укрепить вашу связь.

Лев

Лев, который умеет приятно удивлять и радовать представителей противоположного пола, рискует утратить на этой неделе свое обаяние из-за негативного влияния Венеры и Марса. Если вы не хотите потерять позиции, то попробуйте быть более чуткими в отношениях с потенциальным партнером.

Тем Львам, что находятся в отношениях, стоит устроить небольшой эксперимент: попробуйте поменяться со второй половинкой ролями. Звезды помогут вам справиться с делами намного эффективнее. Кроме того, вы станете гораздо сильнее уважать своего партнера, равно как и он вас.

Дева

Поскольку для одиноких Дев расположение звезд на небе окажется не самым благоприятным на этой неделе, рекомендуется на некоторое время отказаться от поиска партнера. В противном случае вы будете постоянно испытывать чувство неуверенности в собственных силах.

Семейным Девам стоит проявить серьезность. Ваш партнер отчаянно нуждается в вашей мудрости – без нее ему не удастся справиться с личными проблемами. Станьте для второй половинки надежной опорой. Вместо неуместных шуток проявите эмпатию и подумайте над тем, как можно помочь спутнику жизни.

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Весы

Дабы не потерять связь с центром изобилия Вселенной и обрести привлекательность в глазах представителей противоположного пола, Весам стоит отложить попытки добиться внимания окружающих. Просто выполняйте свою работу, и тогда люди сами начнут восхищаться вашим трудолюбием и упорством.

Также Весам следует устроить свидание со второй половинкой на этой неделе, если у них есть такая возможность. Если финансы не располагают к посещению ресторана или кафе, то просто устройте ужин при свечах у себя дома. Подобное времяпрепровождение принесет вам с любимым человеком море позитивных эмоций.

Скорпион

В ближайшие дни Скорпион поймет, что ему будет крайне трудно изменить свое направление в амурных делах. Отныне представители противоположного пола сами начнут проявлять инициативу в построении отношений. Если человек вам не нравится, то лучше прямо скажите ему об этом, дабы он не питал себя иллюзиями.

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Семейным Скорпионам стоит взять себя в руки и сосредоточиться на решении вопросов, которые требуют первостепенного внимания. Если вы продолжите сидеть на месте, то рискуете спровоцировать развитие проблем, которые негативным образом отразятся на ваших отношениях со спутником жизни.

Стрелец

Чтобы не показаться окружающим людям слишком опрометчивым, Стрельцу стоит сосредоточиться на укреплении дружеских отношений. Вполне возможно, что человеку, который вам нравится, требуется время, дабы он разобрался в чувствах по отношению к вам.

Чтобы не испортить отношения со второй половинкой, Стрельцу стоит снять с себя розовые очки. Все ваши недопонимания и ссоры возникают именно из-за вашей привычки идеализировать любимого человека. Научитесь видеть недостатки в партнере, иначе ваша любовь может исчезнуть.

Козерог

В третью неделю апреля одинокому Козерогу предстоит преодолеть множество испытаний, которые будут связаны с ошибками прошлого. Если вы хотите отыскать свою любовь, то старайтесь больше общаться с незнакомыми людьми во время поездок. Есть шанс, что кто-то из новых знакомых проявит к вам симпатию.

В отношениях со второй половинкой Козерог может столкнуться с упрямством партнера. Кроме того, любимый человек то и дело будет указывать на ваши недостатки. Старайтесь пропускать подобную критику мимо ушей, иначе вы рискуете умножить негативную энергию, которая начинает скапливаться вокруг вас.

Водолей

Одинокому Водолею в этот день стоит начать демонстрировать свои чувства не только словами, но и действиями. Старайтесь воздержаться от проявления негативных качеств своего характера, чтобы не спугнуть потенциального спутника жизни. Помните, что иногда для счастья нужно поступиться своими интересами.

Семейный бюджет будет волновать Водолея гораздо больше, чем отношения с любимым человеком. Вполне возможно, что вы рискуете узнать, что ваш партнер тратит неоправданно большую сумму на бесполезные вещи. Не бойтесь поговорить с ним на эту тему, иначе ваши негативные эмоции будут лишь накапливаться.

Рыбы

Неделя с 17 по 23 апреля обещает принести множество радости для одиноких Рыб. Приостановите поиски второй половинки, ведь среди вашего ближайшего круга общения есть человек, который испытывает к вам чувство глубокой симпатии. Проанализируйте, кем является эта персона, чтобы наладить с ней контакт.

Семейным Рыбам стоит приготовиться к тому, что любимый человек может стать источником негативных эмоций. Однако не стоит высказывать претензии без аргументов, иначе вы рискуете посеять раздор в ваших отношения. Воздержитесь от перехода на личности, а также умейте проявить терпение.