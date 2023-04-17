Доктор Захарова утверждает, что мед уменьшает зубной налет и заболевания десен

Мед манука способен улучшить здоровье полости рта и снизить вероятность развития заболеваний десен.

Зубной налет это вещество, которое образуется во рту при смешивании остатков пищи и слюны. Данная смесь также содержит бактерии, которые могут вызвать заболевания десен и кариес.

Эксперты утверждают, что сладкие лакомства могут помочь нарушить этот процесс. Так употребление меда в умеренных количествах может улучшить здоровье полости рта. Любой мед содержит перекись водорода, которая является антибактериальным веществом, подавляющим бактерии, вызывающие зубной налет и различные заболевания.

Мед манука содержит более высокую концентрацию перекиси водорода, а также другое полезное вещество под названием метилглиоксаль (или MGO), который также обладает антибактериальными свойствами. В результате этого манука обладает более сильным общим антибактериальным эффектом, чем другие сорта меда. В исследованиях этот мед показал наибольшую антибактериальную активность против штаммов бактерий полости рта по сравнению с обычным медом.