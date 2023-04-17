Онколог Воробьев назвал 4 признака рака, которые проявляются с самого утра
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Врач заявил, что пробуждение в холодном поту является одним из ранних признаков рака легких. Симптомы рака обычно неявны, и их бывает трудно распознать. Знание того, на что следует обратить внимание, является ключом к быстрому диагнозу.
Помимо признаков, которые проявляются с утра, на рак легких также могут указывать симптомы:
– Кашель, который не проходит после трех недель;
– Длительный усиливающийся кашель;
– Инфекции грудной клетки, которые вновь проявились;
– Кашель с кровью;
– Боль при дыхании или кашле;
– Постоянная одышка;
– Постоянная усталость, а также недостаток энергии;
– Отсутствие аппетита или необъяснимая потеря веса;
– Изменения внешнего вида пальцев, например, они стали более изогнутыми, их концы становятся больше;
– Затрудненное глотание либо боль при глотании;
– Хриплый голос;
– Отек шеи или лица;
– Постоянная боль в плечах или груди.
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