Онколог Воробьев назвал 4 признака рака, которые проявляются с самого утра

Врач заявил, что пробуждение в холодном поту является одним из ранних признаков рака легких. Симптомы рака обычно неявны, и их бывает трудно распознать. Знание того, на что следует обратить внимание, является ключом к быстрому диагнозу.

Помимо признаков, которые проявляются с утра, на рак легких также могут указывать симптомы:

– Кашель, который не проходит после трех недель;

– Длительный усиливающийся кашель;

– Инфекции грудной клетки, которые вновь проявились;

– Кашель с кровью;

– Боль при дыхании или кашле;

– Постоянная одышка;

– Постоянная усталость, а также недостаток энергии;

– Отсутствие аппетита или необъяснимая потеря веса;

– Изменения внешнего вида пальцев, например, они стали более изогнутыми, их концы становятся больше;

– Затрудненное глотание либо боль при глотании;

– Хриплый голос;

– Отек шеи или лица;

– Постоянная боль в плечах или груди.