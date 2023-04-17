 

Онколог Воробьев назвал 4 признака рака, которые проявляются с самого утра

17.04.2023, 13:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач заявил, что пробуждение в холодном поту является одним из ранних признаков рака легких. Симптомы рака обычно неявны, и их бывает трудно распознать. Знание того, на что следует обратить внимание, является ключом к быстрому диагнозу.

Помимо признаков, которые проявляются с утра, на рак легких также могут указывать симптомы:

– Кашель, который не проходит после трех недель;
– Длительный усиливающийся кашель;
– Инфекции грудной клетки, которые вновь проявились;
– Кашель с кровью;
– Боль при дыхании или кашле;
– Постоянная одышка;
– Постоянная усталость, а также недостаток энергии;
– Отсутствие аппетита или необъяснимая потеря веса;
– Изменения внешнего вида пальцев, например, они стали более изогнутыми, их концы становятся больше;
– Затрудненное глотание либо боль при глотании;
– Хриплый голос;
– Отек шеи или лица;
– Постоянная боль в плечах или груди.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12.22 / Седан Geely Preface появился на российском рынке

13.04.22 / Найден новый способ борьбы с атрофией скелетных мышц

18.04.22 / Мнение: Турция начала СВО против курдов

06.07.21 / Скандалы: «Точка невозврата» от Микаила Шишханова

06.04.23 / Как приобрести недвижимость в Белоруссии

27.10.22 / Die Welt – после победы в конгрессе республиканцы вынудят Европу больше тратиться на Украину

16.06.22 / С горячими камнями, шведский или со старыми добрыми банками: какой вид массажа следует выбрать в зависимости от цели и личных потребностей

16.11.22 / Швеция поставит на Украину системы ПВО

07.12.22 / День святой Екатерины: народные приметы в праздник 7 декабря

28.06.22 / Мнение: Референдум об отделении Шотландии пройдет осенью 2023-го года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика