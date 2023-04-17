 

МЧС: Пожар в кафе на западе Москвы потушен

17.04.2023, 13:12, Новости дня
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Спасатели потушили пожар в здании по адресу: Бережковская набережная, дом 20Б. Сигнал поступил в Центр управления кризисных ситуаций МЧС по городу Москве в 11:03.

Возгорание произошло в административном здании общей площадью 600 квадратных метров. Частично обрушилась кровля.

“Принятыми мерами в 12:27 пожар был локализован и в 12:53 пожар был ликвидирован”, – сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Лаборатория проводит замеры воздуха на месте возгорания. Концентрация вредных веществ не превышена, информации о пострадавших нет.


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