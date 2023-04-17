 

Тридцать человек на место: Эрнста приняли в клуб космонавтов

17.04.2023, 13:12, Разное
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20 апреля на экраны страны выходит фильм “Вызов” – первая картина, снятая на борту космической станции. Главную роль в ленте играет актриса Юлия Пересильд. По мнению продюсера и генерального директора Первого канала Константина Эрнста, “Вызов” должен популяризировать космическую индустрию среди молодежи.

Эрнст привел данные свежих опросов, согласно которым, 48 процентов мужчин и 26 процентов женщин мечтали бы побывать на борту космической станции. Он сам – не исключение. “Будучи советским ребенком, мне всегда хотелось отправиться в космос, – признался Эрнст. – В 13-летнем возрасте в Ленинграде при огромном – в 30 человек на место – я поступил в клуб космонавтов во дворце пионеров. Там было много чего настоящего, не детского”.

С тех пор Эрнст заболел космосом. “У нас такое количество первенцев в этой сфере! – говорит он. – Это и спутник, и животные, и первый человек на орбите, и выход в открытый космос, и, если бы не умер конструктор Сергей Королев, мы бы первые были и на Луне. Мне хотелось возобновить первенство в космосе при помощи съемок фильма “Вызов”. И теперь каждый желающий всего за 200 рублей – цена билета в кино – сможет побывать в настоящем космосе!


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