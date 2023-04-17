Скандалы: Либеральный демократ

Глава фракции ЛДПР в Заксобрании Красноярского края Александр Глисков метит в сменщики Александра Усс

Глисков «не исключил своего выдвижения» на выборах в этом году – если поддержит партия. Мужчина он шумный (местный ресурс «Бабр» так и пишет: «…у Глискова понятный подход – устроить максимальный шум»). Вот только не потянут ли его ко дну вериги прошлых лет? Из биографий Глискова, опубликованных в интернете, можно заключить, что юрист сделал себе имя, участвуя в делах о защите местной прессы.

На самом деле имя себе Глисков сделал за счёт участия в громких скандалах, в которых фигурировали красноярские СМИ. В 1995 году он окончил юрфак КГУ, и в 23 года у него не было, да и не могло быть, ни адвокатского опыта, ни богатой практики. Участие такого зелёного юриста в процессе отнюдь не гарантировало громких побед, скорее наоборот. Но Глисков быстро смекнул, как поступить, чтобы поскорее нагулять профессиональный жирок.

Идиллия с американскими фондами

В том же 1995 году он поступает на работу в московский Фонд защиты гласности* (организация признана иноагентом) региональным юристом. ФЗГ в те годы занимался кустовым выращиванием центров защиты прав СМИ, одновременно ведя мониторинг нарушений прав журналистов. Курировал эти направления скандально известный правозащитник Олег Панфилов. Он оценил старания Глискова и замкнул его сразу на два проекта фонда – развитие региональных юридических центров и мониторинговых миссий. Первая финансировалась фондом Форда, вторая – фондом

МакАртуров. Чтобы не выпадать из системы финансирования, требовалось быть постоянно на виду и, что немаловажно, лично контактировать с грантодателями и с представителями посольств США и Британии в Москве. Именно так и поступала наиболее известная выдвиженка ФЗГ Галина Арапова*** (признана иноагентом), развивая свой воронежский Центр защиты прав СМИ**.

В 2011 году Глисков дал интервью изданию «Работа для вас», где упоминал о своей работе в ФЗГ. «Так сложилось, что примерно до 2001 года я работал в Фонде защиты гласности. И моя деятельность была направлена на защиту прав журналистов. Потом фонд перестал существовать, и я переквалифицировался из защитника слова в классического адвоката. Ну а репутация осталась». Мягко говоря, Глисков лукавит, фонд существует до сих пор, продолжая, хотя и без прежней помпы, защищать права журналистов в судах и вести мониторинг положения СМИ в регионах. А уйти из ФЗГ пришлось из-за того, что из фонда ушёл покровитель Панфилов. Ушёл со скандалом, «уведя» с собой и обе программы, реализуемые при финансовой поддержке американских фондов. Панфилова приютил Союз журналистов, он остался работать в том же здании, только этажом ниже, и создал при СЖР Центр экстремальной журналистики. А далее Панфилов уехал в Тбилиси и подвизался на подхвате у таких персонажей, как Михаил Ходорковский**** (признан в РФ иноагентом) и Гарри Каспаров***** (признан в РФ иноагентом). Расчётливому Глискову, как видно, оказалось с Панфиловым не по пути, а фонду он был малоинтересен, ибо всю свою «защиту СМИ» строил на раздувании скандалов. А фонд как раз и занимался тем, что такие скандалы тушил.

«Съели интриганы»

А далее Глисков вступил в партию и попытался реализовать себя в местной политике. Партию он нашёл, казалось бы, для себя идеальную – ЛДПР. Но не сразу, до этого он подвизался у Бориса Березовского в «Либеральной России» – занимал пост главы регионального отделения. Но, по всей видимости, Глискову мешала двойственность положения – себя он явно ощущал и либералом, и демократом, но не в том понимании, которое превалировало у ЛДПР. В 2008 году Глискова избрали депутатом Красноярского городского совета депутатов, и он проявил себя там настолько, что быстро возглавил фракцию ЛДПР. Но каких-то три года спустя Глискова исключили из партии с формулировкой «за действия, порочащие репутацию членов ЛДПР и наносящие материальный и моральный вред партии». «Как в любой партии, в ЛДПР достаточно много интриганов, – прокомментировал свой выгон Глисков. – Можно сказать, съели меня интриганы».

На самом деле имела место борьба за влияние с главой краевого отделения партии Артёмом Черных. А Глисков, встречаясь с Владимиром Жириновским, получается, «сдал» тому конкурента (оба политика пытались «выстроить отношения» с руководством местного завода ферросплавов). Случилась короткая схватка за ареал, победил Черных. А Глисков «нашёл себя» в списке «Гражданской платформы» Михаила Прохорова, которой он, что называется, полностью соответствовал по духу. О скандале в ЛДПР Глисков предпочёл забыть, а журналистам разъяснял, что якобы перешёл от Жириновского к Прохорову «по договорённости о финансовой и организационной поддержке».

Вскоре Глисков стал вице-спикером красноярского горсовета. Далее последовала череда громких и не очень скандалов, отголоски которых легко найдутся в интернете. А в 2016-м Глисков становится депутатом краевого парламента и возглавляет… фракцию ЛДПР! Из «Либеральной России» Березовского в ЛДПР, а оттуда – в «Гражданскую платформу» Прохорова. И снова – в ЛДПР. Впору поразмышлять об удивительной гибкости политических предпочтений Глискова, хотя в целом образ действий понятен. Есть люди, для которых партийная идео­логия – пустой звук. Важен только трамплин. Разумеется, Глисков, как и в истории с Черных, выпихнуть из гнезда конкурента – на сей раз им стал зампред Заксобрания края Алексей Кулеш. Но на этот раз дороги с ЛДПР разошлись у Кулеша. Почему одержал верх Глисков, разъяснил краевой информационный портал «Бабр»: «Коллега Кулеша по парламентской фракции Глисков является партийным куратором ЛДПР на грядущих сентябрьских выборах, то есть именно он является идейным вдохновителем тактики массового юридического убийства конкурентов посредством обращения в местные суды». Ничего не попишешь, Глисков оказался нужнее партии.

За ширмой местной прессы

Вы, наверное, спросите, как человек, за которым вроде бы не было ни больших денег, ни влиятельных покровителей, умудрялся то и дело оказываться во властных структурах, да ещё и на высоких должностях? А дело в том, что, являясь директором правовой программы Красноярского краевого общественного фонда «Защита гласности» и специализируясь на защите прав СМИ, Глисков – управляющий партнёр адвокатского бюро «Глисков и партнёры» – стал совладельцем ряда юрлиц. ООО «Журналистский коллектив редакции газеты «Красноярский рабочий», ООО «Красноярский комсомолец», ООО «Общественно-политическая газета «Красноярский комсомолец», ООО «ИД «Вечерний Красноярск». На данный момент все эти юридические лица уже ликвидированы. А суть, как мы видим, в том, что Глисков, явно манипулируя весом «защиты гласности» (не имея к тому моменту ни малейшего отношения к ФЗГ), набивался в совладельцы влиятельным на тот момент изданиям, обещая всяческое покровительство. И, пользуясь общественно-политическим весом этих СМИ, выдвигался на выборах. И побеждал без особого труда. Человек мастерски научился создавать вокруг себя ощущение значимости. И продвинулся на этой стезе так далеко, что сегодня о нём говорят как о возможном сменщике губернатора Александра Усса!

При этом Глисков, похоже, продолжает оставаться политическим флюгером. Вот что не так давно писал о нём ресурс «Федерал Пресс»: «Если выход главы фракции из ЛДПР (Глискова. – Ред.) всё же состоится, наиболее вероятным вариантом называют вступление Глискова в партию «Зелёные», чуть реже в том же контексте называют «Новых людей». Обе эти организации сегодня имеют свои небольшие фракции в Законодательном собрании Красноярского края». Воистину, на ком бы ни плыть, лишь бы оставаться на плаву!

Как человек, за которым вроде бы не было ни больших денег, ни влиятельных покровителей, умудрялся оказываться во властных структурах? Глисков мастерски научился создавать вокруг себя видимость значимости. И продвинулся на этой стезе так далеко, что сегодня о нём говорят как о возможном сменщике губернатора Александра Усса!

*

Российская общественная некоммерческая правозащитная организация «Фонд защиты гласности» (ФЗГ) внесена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функции иностранного агента

**

Региональный фонд «Центр защиты прав средств массовой информации» («Центр защиты прав СМИ») внесен Минюстом в перечень НКО, выполняющих функции иностранного агента

***

Арапова Галина Юрьевна внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

****

Ходорковский Михаил Борисович внесен Минюстом в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами

*****

Каспаров Гарри Кимович внесен Минюстом в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами

Влад Крымский

Оригинал материала: “Наша Версия”